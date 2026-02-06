4

Tomb Raider, spunta un breve video della serie TV con Sophie Turner

Sono spuntate sui social alcune riprese "rubate" dalla serie televisiva di Tomb Raider, che ritraggono Sophie Turner in azione nei panni di Lara Croft.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/02/2026
Sophie Turner

Sui social è spuntato un breve video della serie TV di Tomb Raider, con Sophie Turner in azione nei panni di Lara Croft mentre attraversa una foresta indossando un'uniforme tattica e tenenedo i capelli legati in una treccia.

Si tratta delle prime riprese che emergono dallo show prodotto da Amazon, che a quanto pare punterà a portare sullo schermo il celebre personaggio nella sua connotazione classica di esploratrice e avventuriera esperta, abile e determinata.

La stessa Sophie Turner ha in effetti definito la sua Lara Croft "sfacciatamente capace" e molto distante dalla ragazza alle prime armi che abbiamo conosciuto nel primo capitolo della trilogia reboot firmata da Crystal Dynamics.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti sullo stato delle riprese e sulle tempistiche produttive che porteranno finalmente la serie televisiva di Tomb Raider sulla piattaforma streaming Prime Video.

Un rilancio completo

A poche settimane dall'annuncio di Tomb Raider: Catalyst e Legacy of Atlantis, sembra proprio che le avventure di Lara Croft stiano per godere di un rilancio importante e ambizioso, come del resto era lecito attendersi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Se infatti Amazon ha acquisito i diritti della proprietà intellettuale, è chiaro che voglia sfruttarla al meglio, mettendo in campo tutti i propri strumenti per raggiungere questo obiettivo.

