Tomb Raider, spunta un breve video della serie TV con Sophie Turner

Sui social è spuntato un breve video della serie TV di Tomb Raider, con Sophie Turner in azione nei panni di Lara Croft mentre attraversa una foresta indossando un'uniforme tattica e tenenedo i capelli legati in una treccia.
Si tratta delle prime riprese che emergono dallo show prodotto da Amazon, che a quanto pare punterà a portare sullo schermo il celebre personaggio nella sua connotazione classica di esploratrice e avventuriera esperta, abile e determinata.
La stessa Sophie Turner ha in effetti definito la sua Lara Croft "sfacciatamente capace" e molto distante dalla ragazza alle prime armi che abbiamo conosciuto nel primo capitolo della trilogia reboot firmata da Crystal Dynamics.
A questo punto non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti sullo stato delle riprese e sulle tempistiche produttive che porteranno finalmente la serie televisiva di Tomb Raider sulla piattaforma streaming Prime Video.
Un rilancio completo
A poche settimane dall'annuncio di Tomb Raider: Catalyst e Legacy of Atlantis, sembra proprio che le avventure di Lara Croft stiano per godere di un rilancio importante e ambizioso, come del resto era lecito attendersi.
Se infatti Amazon ha acquisito i diritti della proprietà intellettuale, è chiaro che voglia sfruttarla al meglio, mettendo in campo tutti i propri strumenti per raggiungere questo obiettivo.