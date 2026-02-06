Svelati risoluzione e framerate di Tales of Arise su Nintendo Switch 2: confermati i 60 fps, ma....

Dopo l'annuncio della versione Nintendo Switch 2 di Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition, Bandai Namco ha aggiornato il sito ufficiale del gioco, rivelando nuovi dettagli tecnici. E purtroppo, non sono esattamente entusiasmanti.

La nota più dolente riguarda il framerate: non esiste una modalità Prestazioni. Il gioco raggiunge i 60 fps, ma solo nelle cutscene, mentre durante l'esplorazione, le skit (brevi scenette opzionali tra i personaggi) e soprattutto nei combattimenti, il framerate si ferma a 30 fps. Un vero peccato, considerando la natura frenetica degli scontri di Arise e della serie Tales of in generale: una modalità a 60 fps "completa" sarebbe stata molto apprezzata.