Svelati risoluzione e framerate di Tales of Arise su Nintendo Switch 2: confermati i 60 fps, ma....

Dopo l'annuncio della versione Nintendo Switch 2 di Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition, Bandai Namco ha aggiornato il sito ufficiale del gioco, rivelando nuovi dettagli tecnici. E purtroppo, non sono esattamente entusiasmanti.
La nota più dolente riguarda il framerate: non esiste una modalità Prestazioni. Il gioco raggiunge i 60 fps, ma solo nelle cutscene, mentre durante l'esplorazione, le skit (brevi scenette opzionali tra i personaggi) e soprattutto nei combattimenti, il framerate si ferma a 30 fps. Un vero peccato, considerando la natura frenetica degli scontri di Arise e della serie Tales of in generale: una modalità a 60 fps "completa" sarebbe stata molto apprezzata.
Altri dettagli
L'assenza di una modalità a 60 fps non aiuta a digerire un altro limite: la risoluzione. In modalità docked, il gioco gira a 1080p, esattamente come in modalità portatile, senza alcuna differenza apparente secondo le informazioni ufficiali. Dal punto di vista di risoluzione e framerate i numeri sono più vicini a quelli delle versioni PS4 e Xbox One, che non a quelle delle controparti PS5 e Series X|S.
Inoltre, sempre dal sito ufficiale apprendiamo che, come nelle versioni PlayStation, Xbox e PC, l'HDR non è supportato, mentre le dimensioni dell'installazione si aggirano sui 54 GB su Switch 2.
Vi ricordiamo che Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition sarà disponibile su Nintendo Switch 2 dal 22 maggio. L'edizione include l'espansione Beyond the Dawn e tutti i DLC pubblicati in precedenza.