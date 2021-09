Tales of Arise, la recensione nel nuovo JRPG di Bandai Namco

Abbiamo scritto questa recensione di Tales of Arise tenendo in mente che la serie, amatissima soprattutto dagli appassionati di manga e anime, aveva bisogno di una sonora svecchiata, soprattutto sul fronte tecnologico: il nuovo titolo Bandai Namco prometteva esattamente questo, ma alla fine ci ha sorpreso positivamente per motivi completamente diversi.

Dopo l'uscita di Tales of Vesperia Definitive Edition nel 2019, la popolare serie di JRPG era sparita per qualche tempo dai radar. Il gioco non era neppure inedito: Bandai Namco si stava limitando a riproporre su tutte le piattaforme un titolo vecchio di dieci anni. Per individuare l'ultima produzione originale dobbiamo tornare ancora più indietro, al 2017 e a Tales of Berseria , che è stato a tutti gli effetti l'ultimo Tales a uscire prima di un lungo iato che si concluderà finalmente il prossimo 10 settembre.

La storia: sei personaggi in cerca di libertà

Tales of Arise, l'Assalto boost di Rinwell e Law

Gli abitanti di Dahna hanno creduto per moltissimo tempo che il pianeta gemello Rena e il suo satellite Lenegis fossero la dimora degli dèi. Poi i renani, una civiltà tecnologicamente più avanzata, hanno invaso Dahna e assoggettato la popolazione per trecento anni: ora gli schiavi dahnani esistono solo per produrre energia astrale per i cinque Lord che si sono spartiti il pianeta.

Alphen è un giovane schiavo nel regno di Calaglia, indossa una maschera che non può togliere e non ricorda niente del suo passato, ma soprattutto non avverte alcun dolore. Shionne è una renana che è scesa su Dahna per assassinare i Lord e prendere i loro nuclei astrali primari. Su di lei grava la maledizione degli aculei: chi osa anche soltanto sfiorarla prova un dolore atroce. E infatti solo Alphen può farlo e questo gli consente di estrarre dal nucleo primario dentro Shionne la misteriosa Spada ardente, un'arma di straordinaria potenza.

I due stringono così un'alleanza mossa da un obiettivo comune: liberare Dahna dal giogo renano. Nel corso del viaggio si uniranno a loro alcuni personaggi memorabili, tra i quali spiccano una giovane maga in cerca di vendetta e un Lord renano pentito. Per trionfare la comitiva non dovrà soltanto combattere orde di mostri ed esseri di potenza sconfinata, ma anche il rancore e il pregiudizio che nutrono gli uni verso gli altri.

Non è la prima volta che un Tales affronta il tema del razzismo. Lo aveva fatto anche Tales of Rebirth nel 2004, ma quello non era mai uscito dal Giappone. C'è una differenza, però, tra i vecchi Tales e questo Arise: nonostante lo stile anime, le mega esplosioni nei combattimento e i nomi di incantesimi e attacchi speciali urlati a squarciagola, Tales of Arise è un titolo molto più adulto, epico e cupo dei suoi predecessori, che affronta gli orrori della discriminazione e della schiavitù da una prospettiva decisamente più matura.

Tales of Arise, l'Attacco boost di Dohalim è efficace contro i nemici agili

Intendiamoci, le sparate da shonen manga non mancano e qualcuna - come la stessa natura della Spada ardente - non è neppure spiegata in modo troppo convincente, ma Tales of Arise è una storia che racconta più che altro il percorso che compiono i protagonisti e il modo in cui cambiano prospettiva nei confronti di faccende complicate quali il razzismo, appunto, ma anche la vendetta, la morte e il rimpianto. La morale è scontata: siamo tutti uguali su questa palla di fango e non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma a questa conclusione i protagonisti di Tales of Arise ci arrivano in maniera sensata e... vissuta, per così dire.

Il merito è anche dei numerosi dialoghi opzionali che approfondiscono i personaggi e i legami che instaurano nel tempo. Abbandonando le vecchie illustrazioni a mezzo busto, Tales of Arise predilige un'impostazione a fumetto in cui le vignette si susseguono dinamicamente sullo schermo mentre i personaggi discutono tra loro: una soluzione elegante che rende questi brevi intermezzi molto più godibili che in passato.

Tales of Arise, Alphen è il protagonista della storia

Per contro, la narrativa di Tales of Arise appare un po' più debole sul fronte degli antagonisti, certamente meno interessanti dei sei eroi nel cast. Essendo incentrato sullo scontro tra culture o civiltà diverse, senza uno specifico villain a monte, Tales of Arise caratterizza solo superficialmente i suoi "cattivi usa e getta", che appaiono assai stereotipati, ma comunque odiosi nelle loro nefandezze. Il tono spesso solenne della narrazione, accompagnato dalla sontuosa colonna sonora di Motoi Sakuraba, fatta di cori e coinvolgenti tracce orchestrali, trova un equilibrio e una maturità che la serie aveva bisogno da tempo, senza sconfinare nella tagliente spigolosità che finiva per svilire la deriva "matura" di alcuni titoli precedenti come il summenzionato Tales of Berseria.