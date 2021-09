Final Fantasy XIV: la Regalia Type-F di Final Fantasy XV torna questa settimana

I giocatori di Final Fantasy XIV questa settimana possono ottenere e utilizzare come mount la mitica Regalia Type-F di Noctis grazie all'evento crossover con Final Fantasy XV intitolato "A Nocturne for Heroes".

L'evento è stato introdotto per la prima volta nel 2019 e sarà disponibile nuovamente dalle 10:00 di lunedì 13 settembre e si concluderà alle 16:59 di sabato 18 settembre. Il requisito per poter accedere all'evento è quello di aver raggiunto il livello 50 e aver completato la missione finale del main scenario di Final Fantasy XIV. Per iniziare l'evento dovrete parlare con Kipih Jakkya, un NPC che si trova a Ul'dah, Steps of Nald, vicino all'Aetheryte della città. Completando le quest dell'evento i giocatori possono ricevere pezzi armatura, una carta per il Triple Triad, Orchestrion Rolls e tagli di capelli a tema Final Fantasy XV. Mentre la Regalia Type-F una volta sbloccata potrà essere ottenuta al Gold Saucer.

La Regalia di Final Fantasy XV sta per tornare su Final Fantasy XIV

La Regalia Type-F è in grado di volare, come le altre mount di Final Fantasy XIV, e permette anche di ospitare quattro giocatori per volta, il che significa che potrete girovagare tra le lande di Eorzea in compagnia di tre amici.

Nel frattempo avete ancora poche ore per partecipare all'evento The Rising di Final Fantasy XIV, che festeggia l'ottavo anniversario dal lancio di A Realm Reborn.