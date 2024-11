Il primo team a completare il nuovo raid di Final Fantasy 14 è stato squalificato per aver barato: ecco come

Final Fantasy 14, con la patch 7.11, ha visto l'introduzione del raid Futures Rewritten Ultimate (FRU, in breve), una sfida di alto livello per chi vuole essere messo alla prova. I giocatori professionisti hanno quindi iniziato una gara per vedere chi sarebbe stato in grado di completarlo per primo e a vincere è stato il team GRIND.

Purtroppo per loro, pare che un giocatore del team abbia usato un plugin noto come Pixel Perfect: il pubblico se ne è accorto grazie alla presenza di un singolo puntino rosso al centro dello schermo. Questo plugin aiuta a comprendere meglio la distanza tra giocatore e nemici, così come a vedere le hitbox.

Frosty - gestore di MogTalk, sito che si occupa delle classifiche per i raid - ha quindi dato il via a una investigazione.