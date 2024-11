God of War Ragnarok è in offerta su Instant Gaming per il Black Friday

Instant Gaming ha lanciato le sue offerte per il Black Friday , che permettono ai giocatori PC di acquistare giochi a prezzi ancora più convenienti del solito. Ad esempio, al momento God of War Ragnarok è in promozione al prezzo scontato di 42,99 euro, rispetto ai canonici 59,99 euro. Applicanto l'IVA al 22%, il prezzo finale è di circa 52,45 euro. Se siete interessati all'epopea di Kratos e Atreus potrete raggiungere la pagina dell'offerta su Instant Gaming tramite questo link , oppure cliccando sul box qui sopra.

Le caratteristiche di God of War Ragnarok su PC

God of War: Ragnarok è un avvincente gioco d'azione in terza persona con elementi di gioco di ruolo, disponibile esclusivamente per le console PlayStation. Ambientato tre anni dopo gli eventi del primo capitolo, il gioco segue Kratos e Atreus in una nuova e ancora più epica avventura, mentre affrontano il Ragnarok, la profetizzata apocalisse del mondo norreno.

Il gioco non solo mantiene, ma migliora il sistema di combattimento brutale e l'esplorazione dei magnifici regni norreni introdotti nel capitolo precedente. I giocatori possono aspettarsi un numero ancora maggiore di nemici, una varietà più ampia di armi, numerose attività opzionali, ambientazioni mozzafiato e situazioni uniche che arricchiscono l'esperienza di gioco.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di God of War: Ragnarok per PC.