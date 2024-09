God of War Ragnarok, la recensione della versione PC: Kratos e Atreus sono ancora in splendida forma

God of War Ragnarok torna in versione PC con una conversione che porta in dote miglioramenti grafici e alcune funzionalità inedite.

La "trasmigrazione" su PC dei titoli Sony prosegue inesorabile, e un altro gioco che ha contribuito al successo dell'ultima console giapponese è finalmente pronto ad allietare i momenti di svago dei giocatori da scrivania. A circa due anni dall'esordio su PS5, God of War Ragnarok (qui trovate la recensione di God of War Ragnarok per PS5) arricchisce la lineup desktop delle produzioni targate PlayStation Studios, questa volta persino in anticipo rispetto alla conversione del primo capitolo della saga.

La fase finale dell'epopea norrena di Santa Monica, nella versione PC, porta con sé tutte le caratteristiche che hanno reso indimenticabili le avventure di Kratos, migliorando persino l'esperienza di gioco sui computer più performanti e fornendo il supporto agli ultimi ritrovati tecnologici nel campo grafico, di NVIDIA e AMD. La solidità di questo porting è sicuramente merito di Jetpack Interactive che, dopo aver curato il passaggio dal mondo console a quello desktop del capitolo originale, torna protagonista di questa seconda fase, forte dell'esperienza accumulata e di un ruolo significativo nello sviluppo della versione che ha debuttato sull'ammiraglia Sony. God of War Ragnarok per PC è un prodotto solido e curato, in grado di trascinare i giocatori negli eventi apocalittici che lo caratterizzano, mantenendo inalterata la qualità produttiva del titolo di Santa Monica.

Il Ragnarok in tutto il suo splendore Migliorare un titolo già estremamente riuscito e soddisfare le aspettative di un pubblico esigente, come quello PC, non è certo un'impresa da prendere alla leggera. Tuttavia, il valore espresso dall'edizione desktop di God of War Ragnarok è chiaramente il frutto di un lavoro raffinato ed esperto, che consegna ai giocatori una conversione pressoché cristallina, nonostante i limiti imposti dall'engine e dalla natura stessa del gioco. Proprio come accaduto con il porting del primo capitolo, l'ultima fatica di Jetpack Interactive non stravolge il contenuto della versione console, ma ne rifinisce i dettagli, colmando dove possibile le piccole lacune e aggiungendo elementi tecnici e di supporto che completano l'esperienza originale. Questo porting mette in campo la migliore versione del titolo di Santa Monica, capace di deliziare i giocatori sia dal punto di vista grafico che da quello del gameplay. Gli enormi mostri del gioco sono ancora più impressionati su PC Tecnicamente, insomma, la distanza tra console e PC non è troppo marcata, un fattore che sottolinea la qualità del materiale di partenza: la versione PS5, in particolare, offre da tempo il supporto a tecniche grafiche come SSAO e GTAO, oltre a una gestione dell'illuminazione ambientale che riesce ancora oggi a competere con i titoli tripla A più ambiziosi. Nonostante Ragnarok sia uno dei titoli che ha fatto da ponte tra la passata e l'attuale generazione, non ha mai mostrato segni di invecchiamento e, al netto di un design che riflette le sue origini e ai compromessi relativi all'adattamento su hardware molto differenti, la rappresentazione norrena di Santa Monica ha saputo tenere testa anche ai titoli più orientati alla next-gen, persino su PC. L'ottimo lavoro svolto da Jetpack Interactive è stato facilitato dall'esperienza accumulata con l'engine e dalla spiccata scalabilità dello stesso, senza dimenticare l'importante collaborazione tra lo studio californiano e quello canadese. Kratos in God of War Ragnarok sente ancora di più il peso dei suoi anni e delle sue fatiche Dopo aver brillantemente superato la prima prova, Santa Monica ha coinvolto attivamente Jetpack Interactive nello sviluppo del secondo capitolo, nelle vesti di consulente tecnico. Una scelta che ha portato ottimi risultati nella versione per computer di God of War Ragnarok.

La fine del mondo è ben oltre i 60 FPS I miglioramenti più evidenti nell'ultima iterazione di God of War Ragnarok si riscontrano, ovviamente, nel comparto grafico. Senza sconvolgere l'assetto generale dell'aspetto tecnico, l'avventura di Kratos e Atreus su PC si arricchisce di numerose rifiniture che fanno largo uso di effetti luminosi, particellari e volumetrici, riflessioni accentuate, occlusione ambientale e una gestione ottimizzata del Level of Detail. Da un punto di vista visivo, il gioco è, se possibile, ancora più straordinario su PC Come prevedibile, l'esaltazione di tali caratteristiche dipende dalla configurazione hardware disponibile, e il miglioramento visivo rispetto alla versione console è direttamente proporzionale alle capacità del PC in uso. I veri punti di forza della versione desktop sono l'ottimizzazione e la scalabilità dell'offerta, caratteristiche già evidenti nel porting del precedente capitolo. Ragnarok offre una vasta gamma di profili preimpostati e opzioni personalizzabili, capaci di rispondere a esigenze hardware di diverso tipo, oltre a supportare pacchetti di upscaling come DLSS 3.7, FSR 3.1 e XeSS 1.2, e tecnologie grafiche recenti come NVIDIA Reflex e il Frame Generation di NVIDIA e AMD. Il supporto per risoluzioni ultrawide e schermi con rapporto 21:9 e 32:9 è inoltre garantito. Per valutare la qualità del porting, abbiamo messo alla prova Ragnarok su due sistemi differenti: uno di fascia alta, con processore Intel Core i9 di 13a Gen e GeForce RTX 4090 da 12 GB, e un altro più datato, equipaggiato con Ryzen 9 3900X e GeForce RTX 2070 Super da 8 GB. God of War Ragnarok su PC offre supporto pieno a DLSS, FSR e XeSS, anche con frame generation Nel primo caso, con risoluzione nativa 4K e tutti i settaggi al massimo, abbiamo potuto godere degli splendidi paesaggi di Yggdrasil con un frame rate costantemente sopra i 70 FPS, senza ricorrere a DLSS o FSR, ma migliorando ulteriormente la qualità grazie a DLAA. Attivando DLSS in modalità Qualità, il frame rate superava i 120 FPS, con un impatto trascurabile sul livello di dettaglio.

Nel secondo caso, abbiamo impostato l'output alla risoluzione nativa di 1440p, sempre con tutti i dettagli al massimo e con DLAA attivato. Anche in questo scenario abbiamo viaggiato tra i nove Regni con una media piuttosto costante di 60 FPS, che diventavano 80 grazie al DLSS Qualità. Volendo aumentare la risoluzione a 4K, mantenendo lo stesso livello di dettaglio, si poteva comunque giocare con una media di oltre 30 FPS. Le prestazioni sono quindi più che buone, e l'ausilio delle tecnologie di upscaling possono fornire un grande vantaggio anche alle configurazioni meno recenti. Permane tuttavia un problema relativo alla gestione della VRAM, già riscontrato con la conversione precedente: sebbene il limite dei 6 GB necessari per il funzionamento del gioco sia stato rimosso, scendere sotto gli 8 GB di memoria dedicata può causare problemi di stabilità, specialmente durante sessioni di gioco prolungate, con cali di prestazioni evidenti. Siamo fiduciosi che Jetpack Interactive risolverà la situazione con le prossime patch, migliorando - almeno in parte - questo aspetto.

È finalmente possibile ridurre l'intervento dei suggerimenti per la risoluzione degli enigmi Un'altra piccola ombra riguarda l'implementazione del Frame Generation di NVIDIA, che non ha soddisfatto pienamente le aspettative, con un aumento del frame rate poco incisivo e talvolta inutile per le configurazioni più performanti. Al contrario, l'AFMF di AMD si è rivelato molto efficace, diventando un vero "game changer" per le GPU meno potenti, indipendentemente dal produttore.

Non solo grafica La versione PC di God of War Ragnarok introduce due funzionalità molto apprezzate dai giocatori. La prima riguarda la possibilità di limitare o ritardare i suggerimenti dei compagni durante la risoluzione degli enigmi, che nella versione originale potevano risultare invasivi. Gli escamotage per mascherare i caricamenti sono tutti presenti anche nella versione PC La seconda è un'innovazione nel campo delle opzioni di accessibilità, con l'aggiunta della descrizione audio nelle scene di intermezzo, utile per i giocatori con deficit sensoriali. Infine, merita una menzione l'ottimo utilizzo della vibrazione sul controller Xbox, che avvicina l'esperienza offerta a quella del DualSense, seppur con qualche limite hardware. Abbiamo però riscontrato problemi di stabilità con il DualSense in modalità wireless, con disconnessioni occasionali. Non siamo riusciti a individuare con certezza la causa di questo problema - potrebbe dipendere da Windows, Steam o dal gioco stesso - ma dato che il problema si è verificato su due PC differenti, ci è sembrato opportuno segnalarlo.

Conclusioni Multiplayer.it 9.0 Lettori ( 310 8.7 Il tuo voto Jetpack Interactive torna in scena con un porting di God of War Ragnarok in grado di esaltare ancora di più, se possibile, il titolo di Santa Monica. L'epica di Kratos e Atreus in versione desktop migliora la qualità della produzione originale e senza stravolgere l'impianto tecnico, rafforza la solidità del gioco, consegnando un prodotto ancora più maturo e completo.

Il buon livello di ottimizzazione e la scalabilità intrinseca del motore di gioco rendono l'esperienza gradevole su diversi tipi di configurazione, anche se permangono alcuni limiti sulla gestione della VRAM riscontrati anche nella conversione del primo capitolo.

Se non avete mai affrontato il Fimbulwinter o se avete intenzione di riprendere le avventure nei nove regni, God of War Ragnarok su PC è la migliore versione disponibile.