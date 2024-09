Diversi giochi ottimizzati per PS5 Pro manterranno la modalità fedeltà a 30 fps

Stando alle parole degli sviluppatori, la sensazione è che diversi titoli offriranno una modalità prestazioni migliorata , con una risoluzione più alta e l'impiego del ray tracing, ma senza per questo sostituire la modalità qualità a 30 fps, che in molti casi raggiungerà i 4K reali.

Il dettaglio emerge dal lungo post pubblicato oggi sul PlayStation Blog, in cui svariati team di sviluppo hanno parlato di come sfrutteranno le tecnologie messe a disposizione da PlayStation 5 Pro , parlando appunto di risoluzione, frame rate ed effettistica.

Di che giochi si tratta?

"L'aumento prestazionale ha permesso di innalzare la qualità delle modalità Prestazioni e Fedeltà senza compromettere l'esperienza di gioco", ha scritto ad esempio Jose Villeta di Avalanche Software in merito ai miglioramenti apportati a Hogwarts Legacy nel post del PlayStation Blog su come gli sviluppatori sfrutteranno PS5 Pro e le sue tecnologie.

Electronic Arts ha parlato esplicitamente di 30 fotogrammi al secondo per Dragon Age: The Veilguard, spiegando che "le modalità Fedeltà e Prestazioni risulteranno entrambe ottimizzate, con una risoluzione più alta in modalità Fedeltà a 30 fps e in quella Prestazioni a 60 fps."

"Abbiamo impiegato la potenza aggiuntiva di PS5 Pro per migliorare grafica ed effetti nella modalità Prestazioni a 60 fps, che ora vanta una risoluzione di output a 4K per rendere il gioco ancora più bello da vedere", ha scritto invece Thomas Puha di Remedy Entertainment in relazione ad Alan Wake 2, confermando anch'egli la presenza di due modalità grafiche e parlando di ray tracing solo per la modalità fedeltà.

Stesso discorso per Square Enix, che riferendosi a Final Fantasy 7 Rebirth ha scritto che "la modalità Migliorata raggiunge un framerate di 60 fps e supporta PSSR per un rendering paragonabile a quello della modalità Grafica", con quest'ultima che tuttavia immaginiamo resterà ancorata ai 30 fotogrammi al secondo.

In generale, nessuno degli studi intervistati ha fornito valori precisi e dunque queste informazioni andranno verificate caso per caso. L'unica eccezione è Shift Up, il team di Stellar Blade, che ha parlato in maniera specifica di "almeno 50 fps a 4K" e di una modalità ad alto frame rate che raggiunge gli 80 fps in presenza di uno schermo a 120 Hz.