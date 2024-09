Ecco come gli sviluppatori sfrutteranno PS5 Pro e le sue tecnologie

Sony ha pubblicato sul PlayStation Blog un lungo post su come gli sviluppatori sfrutteranno PS5 Pro e le sue tecnologie, con testimonianze provenienti da studi first party come Naughty Dog, Guerrilla Games e Insomniac Games, ma anche terze parti come Capcom, Electronic Arts, Square Enix e Ubisoft.

Shuichi Takano, lead programmer di Gran Turismo 7, ha parlato di come PlayStation 5 Pro migliorerà la grafica del gioco, includendo il ray tracing anche durante le gare e consentendo di raggiungere persino la risoluzione 8K.

Jan-Bart van Beek, studio director e art director presso Guerrilla, ha spiegato che le capacità di PS5 Pro consentiranno a Horizon Forbidden West di girare a 60 fps mantenendo però la fedeltà visiva dell'attuale modalità qualità su PS5, sottolineando come questi aspetti andranno a influenzare anche e soprattutto l'effettistica.

Vincent Marxen, lead programmer di Naughty Dog, ha lavorato agli aggiornamenti di The Last of Us Parte 1 e di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5 Pro, che portano la risoluzione dei giochi da 1440p a 2160 grazie a PlayStation Spectral Super Resolution mantenendo però i 60 fps stabili, pur senza eliminare la scelta fra modalità prestazioni e fedeltà.

Mike Fitzgerald, direttore della core technology di Insomniac Games, ha rivelato invece l'introduzione di una modalità prestazioni pro per Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Spider-Man 2 e Ratchet & Clank: Rift Apart che utilizza una risoluzione a 4K mantenendo la qualità e l'effettistica (ray tracing incluso) della modalità fedeltà ma girando a 60 fps.

"Ne risultano incredibili esperienze senza compromessi destinate a esaltare tutti i giocatori, e siamo già al lavoro per trovare nuovi modi di sfruttare la potenza di PS5 Pro su questi stessi titoli e su quelli futuri, a partire da Marvel's Wolverine", ha detto Fitzgerald, citando appunto il prossimo progetto del team.