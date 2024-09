Un nuovo trailer di PS5 Pro svela altri giochi “Enhanced”, ecco l'elenco completo

In occasione dello State of Play andato in onda stanotte, Sony ha presentato un nuovo trailer di PS5 Pro che svela delle nuove aggiunte alla lista dei giochi Enhanced, ovvero che riceveranno aggiornamenti gratuiti o che integreranno sin dal lancio delle impostazioni grafiche ad hoc per sfruttare la potenza maggiore e le caratteristiche della console.

In totale parliamo di otto giochi, alcuni già disponibili altri in uscita nei prossimi mesi. Partendo da quelli già disponibili nei negozi troviamo F1 24, Resident Evil 4 e Village, Rise of the Ronin, Stellar Blade e Star Wars Jedi: Survivor, mentre quelli di prossima uscita sono Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Dragon Age: The Veilguard.