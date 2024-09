Elden Ring potrebbe girare a 60 fps fissi su PS5 Pro con Game Boost per Digital Foundry

Come sappiamo PS5 Pro dovrebbe garantire performance e/o una qualità visiva superiore per quanto riguarda i giochi già usciti nei negozi che riceveranno delle patch apposite per sfruttare la maggiore potenza della GPU e il PSSR della console. Tuttavia, anche i giochi che non riceveranno interventi diretti dagli sviluppatori potrebbero comunque ricevere delle migliorie "passivamente" grazie alla funzione Game Boost. In questo senso, i tech enthusiast di Digital Foundry hanno preso come esempio Elden Ring, che finalmente potrebbe girare con un framerate fisso a 60 fps su console, almeno in modalità Performance.

Come spiegato da Richard Leadbetter nell'ultimo episodio di DF Direct Weekly, stando ai suoi test con una configurazione PC con una AMD Radeon RX 6800, in via del tutto teorica più o meno equivalente a PS5 Pro, il titolo di FromSoftware potrebbe raggiungere la soglia dei 60 fps in modalità Quality (che su PS5 ha una risoluzione nativa in 4K e framerate sbloccato che oscilla tra i 30 e i 45 fps) ma non in maniera stabile, forse anche a causa dei limiti della CPU.

Discorso differente per la modalità Performance, dove entra in gioco la risoluzione dinamica (tra i 1512p e il 4K su PS5), che secondo Leadbetter dovrebbe garantire i 60 fps stabili, laddove al momento sulla console standard il gioco fluttua tra i 45 e i 60 fps.