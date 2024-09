Final Fantasy VII Rebirth è migliore su PS5 Pro, stando al videoconfronto di Digital Foundry

Miglioramenti visibili

Per l'analisi, è stato usato un b-roll che copre ininterrottamente l'inizio del secondo capitolo del gioco, il primo ambientato nel mondo aperto. Il filmato è stato registrato per mostrare il gioco su PS5 Pro a 60 fps, come nella modalità performance di PS5. La sequenza filmata introduttiva in particolare mostra la potenza di PS5 Pro, con immagini a 4K nitide e dettagliate, contro i 1080p sfocati della modalità Performance di PS5.

Insomma, Square Enix ha potuto aumentare la qualità visiva in modo netto grazie alla maggiore potenza della GPU e all'upscaler della nuova console, che fanno sembrare il rendering delle immagini eseguito davvero a risoluzioni superiori.

Pare quindi che PlayStation 5 Pro sia ottima lì dove i titoli per PlayStation 5 base abbiano visto dei sacrifici in termini di qualità dell'immagine per migliorare il frame rate.

Naturalmente quella di Digital Foundry è solo la prima analisi in tal senso, fatta su di un gioco che di suo presenta un lato grafico davvero complesso. Staremo a vedere quali miglioramenti offrirà sul resto del parco titoli di PS5.