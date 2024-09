Capcom ha lanciato su Steam i suoi saldi per il Tokyo Game Show 2024, con offerte imperdibili

Il Tokyo Game Show 2024 si sta avvicinando e molti editori giapponesi hanno deciso di mettere in saldo su Steam i loro giochi , per sfruttare il traino dell'evento, che si spera sia carico di novità. Tra questi anche Capcom , che ha lanciato alcune offerte decisamente ottime, per i suoi "Capcom TGS Sale".

Esploriamo i saldi

Ad esempio potete acquistare alcuni titoli molto recenti spendendo qualcosa di meno, come il remake di Resident Evil 4 a 29,99 euro invece di 39,99 euro (-25%), Street Fighter 6 a 29,99 euro invece di 59,99 euro (-50%), Dragon's Dogma II a 37,04 euro invece di 64,99 euro (-43%).

Uno dei personaggi di Street Fighter 6

I giochi in offerta sono anche molti altri. Ad esempio potete acquistare le due raccolte Capcom Arcade Stadium complessivamente per 37,20 euro invece di 123,38 euro, ossia con uno sconto del 70%, oppure Devil May Cry 5 a 15,99 euro invece di 39,99 euro (-60%).

Volendo ci sono anche titoli più vecchi venduti a prezzo stracciato come l'adrenalinico Lost Planet Extreme Condition venduto a 3,44 euro invece di 14,99 euro (-77%) o Bionic Commando venduto a 3,19 euro invece di 9,99 euro (-68%).

Insomma, andate sulla pagina dei nuovi saldi di Capcom su Steam, dove troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro. Si tratta anche di un ottimo modo per ricordarsi delle prossime uscite dell'editore giapponese: Dead Rising Deluxe Remaster, in uscita il 19 settembre 2024, e Monster Hunter Wilds, in arrivo nel 2025, in data da destinarsi.