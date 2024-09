Final Fantasy 16 primo su Steam, per un esordio su PC che sembra positivo

Buoni risultati

Probabilmente nei prossimi giorni sarà insidiato da Frostpunk 2, ancora in prenotazione, che ha ricevuto voti molto positivi dalla stampa, e potrebbe subire l'assalto di Kratos e Atreus, i protagonisti di God of War: Ragnarök (è un periodo di fuoco per i giocatori PC, poco da dire). Intanto però può godersi la vista che si ha dalla vetta della classifica e il picco di 22.444 giocatori contemporanei, raggiunto al momento di scrivere questa notizia, che probabilmente crescerà nelle prossime ore.

Final Fantasy 16 in vetta a Steam

Non siamo ai livelli dei lanci di Warhammer 40.000: Space Marine 2 o Black Myth: Wukong, ma il risultato non appare certo disprezzabile. Vedremo se riuscirà a superare il picco di giocatori di Final Fantasy XV, che fu di 29.498 giocatori al lancio.

Giusto segnalare anche l'apprezzamento dell'utenza PC, con l'80% delle quasi mille recensioni pubblicate che è di segno positivo. Le lamentele riguardano soprattutto alcuni problemi prestazionali su alcuni sistemi, che si spera vengano risolti con futuri aggiornamenti.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 16 è disponibile anche per PS5, dove pare non aver fatto registrare delle grosse vendite. Chissà se fosse stato lanciato in contemporanea anche su PC come sarebbe andato.