Il capo di Antstream Arcade ha spiegato perché secondo lui il retrogaming è così popolare

Come mai il retrogaming ha sempre più successo, tanto da essere diventato un mercato nel mercato dei videogiochi? A provare a spiegarlo ai microfoni della testata Game Rant è stato Mike Rouse, il capo di Antstream Arcade, il servizio di cloud gaming in abbonamento dedicato proprio al retrogaming, attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e sistemi mobile.

Cos'è il retrogaming?

Rouse è partito spiegando cosa intende per retrogaming. Dare una definizione che accontenti tutto è di fatto impossibile, tanto che secondo lui: "Penso che, se fossi uno storico e dovessi tracciare una linea di demarcazione precisa, probabilmente affermerei che tutto ciò che è uscito fino alla generazione PS1 è da considerarsi classico, con il periodo moderno che parte da PS2 in poi. Ma a dire il vero, mio figlio e mio nipote hanno 9 e 15 anni e considerano la PS3 una console retrò. Quindi vedono il retrogaming e i giochi classici con una lente molto diversa dalla mia."

Certi capolavori rimangono tali anche a distanza di anni, come Speedball 2: Brutal Deluxe

In effetti l'industria dei videogiochi ha ormai più di 50 anni e abbraccia più generazioni, ognuna delle quali guarda al passato con occhi diversi. Comunque sia le persone interessate ai videogiochi e ai sistemi del passato sono sempre più numerose ed è a loro che guarda Antstream come pubblico potenziale. Ma da cosa nasce questa popolarità?

"Penso che si debba al fatto che un grande gioco è sempre un grande gioco," ha spiegato Rouse. "Non è diverso dalla musica. La gente ascolta ancora i Beatles, giusto? È semplicemente grande musica che alla gente piace. Penso che sia esattamente lo stesso anche con i film. I miei figli, all'inizio dell'anno, hanno visto "Ritorno al futuro" per la prima volta e sono rimasti a bocca aperta. Penso che lo stesso valga per qualsiasi tipo di forma di intrattenimento. Alla gente piacciono i giochi, i film e la musica ben fatti."

Insomma, molti sono interessati ai bei giochi, a prescindere da quando sono stati realizzati. Per questo non si fanno problemi a guardare al passato per cercare titoli da giocare.