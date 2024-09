Frostpunk 2 eccelle nei voti internazionali: vediamo le recensioni della stampa estera

I responsi internazionali per Frostpunk 2

Try Hard Guides, che ha assegnato il voto perfetto, scrive: "Frostpunk 2 fa esattamente ciò che un sequel dovrebbe fare. Eccelle in tutti i modi in cui il gioco originale ha fatto, aumentando le dimensioni e aggiungendo ancora di più. È un'eccellente espansione di tutto ciò che abbiamo amato di Frostpunk e offre un'esperienza e una storia nuove e assolutamente uniche, che i fan dell'originale, così come i nuovi arrivati al franchise, ameranno sicuramente."

Uno dei voti più bassi è invece quello di TechRaptor che scrive: "Frostpunk 2 prende tutto ciò che ha reso impegnativo il primo gioco e lo rende più massiccio. Città più grandi, più meccaniche ed espansioni più ampie metteranno alla prova la capacità del giocatore di bilanciare così tante risorse e le conseguenze delle proprie azioni. Il superamento di queste sfide vi ricompenserà con un immenso senso di orgoglio."

Vi lasciamo infine alla sequenza introduttiva di Frostpunk 2 e a un trailer con undici cose da sapere