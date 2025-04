Un nuovo Frostpunk è in sviluppo e ha già un periodo di uscita

Le parole di 11 Bit Studios sul prossimo gioco di Frostpunk

Precisamente, viene affermato che il team ha intenzione di pubblicare un nuovo gioco ambientazione nel mondo di Frostpunk nel 2027 (ma ovviamente i piani potrebbero cambiare).

"In qualità di sviluppatore ed editore, intendiamo diversificare sia la portata dei nostri progetti che le loro tempistiche di sviluppo. Ciò significa anche capitalizzare le opportunità a breve termine e finanziariamente interessanti. Questo pensiero è alla base della nostra decisione di avviare la produzione del prossimo progetto ambientato nell'universo di Frostpunk, che prevediamo di pubblicare non prima del 2027."

Oltre a questo titolo, è stato rivelato che è stato avviato anche lo sviluppo di un "titolo su scala più ampia". L'uscita di questo gioco, tuttavia, non è prevista prima del 2029.

Non abbiamo informazioni chiare, quindi non possiamo sapere che tipo di gioco sarà quello previsto per il 2027. Vi consigliamo di non dare per scontato che sia un Frostpunk 3. Anzi, pare credibile che si tratti di un progetto alternativo, magari anche di un diverso genere.

Infine, ricordiamo che 11 Bit Studios sta lavorando anche a The Alters, previsto per il 13 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S: sarà pubblicato anche su Game Pass sin dal lancio.