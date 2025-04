Cronos: The New Dawn si presenta con un nuovo trailer del gameplay

Bloober Team, il team autore del brillante remake di Silent Hill 2, ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Cronos: The New Dawn, l'interessante survival horror che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso di quest'anno.

Le sequenze del video presentano per la prima volta l'innovativa meccanica MERGE, ovverosia la capacità dei nemici di fondersi fra di loro per dar vita a creature ancora più letali e raccapriccianti, e che dovremo cercare di impedire per evitare di doverci confrontare con insidie ancora più grandi.

La storia di Cronos: The New Dawn è ambientata in due periodi temporali distinti: da un lato le rovine di un inquietante futuro post-apocalittico, dall'altro la Polonia degli anni '80. Al comando di un agente al servizio del Collettivo, il nostro compito sarà quello di tornare indietro nel tempo e salvare alcune persone prima che muoiano a causa dell'apocalisse.

Non sarà tuttavia una missione semplice da portare a termine, perché lungo il cammino troveremo ad attenderci appunto le mostruosità note come Orfani, che non mancheranno di attaccarci con tutta la loro ferocia.