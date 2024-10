Cronos: The New Dawn si ispira a questi tre grandi franchise horror e mira a diventare una serie

Cronos: The New Dawn è il nuovo gioco di Bloober Team, recentemente salito alla ribalta grazie al successo del remake di Silent Hill 2. Sarà un gioco sci-fi, horror e di sopravvivenza, non troppo lontano dai prodotti già realizzati dalla compagnia. In questo caso, però, pare che il team creda molto in questo progetto.

Le speranze e le ispirazioni per Cronos: The New Dawn

IGN USA ha chiesto: "Pensate che ci sia un potenziale per altri Cronos oltre a The New Dawn?" al che Bloober Team ha risposto con le parole: "Sicuramente, sicuramente, sicuramente. Sì, abbiamo dei progetti per Cronos." L'idea quindi chiaramente è di puntare a creare una nuova saga.

Bloober Team ha già realizzato una serie, in passato. Parliamo ovviamente di Layers of Fear, di cui possiamo contare tre progetti. In media, però, il team tende a creare nuove IP e poi passare alla successiva. Considerando che non hanno diretto controllo sulla serie di Silent Hill (sulla quale vorrebbero comunque lavorare, secondo dichiarazioni recenti), è possibile che se Cronos avesse successo per alcuni anni vedremo solo questa saga, senza nuovi nomi all'orizzonte.

Nella stessa intervista, inoltre, viene indicato che tra le fonti di ispirazione di Cronos: The New Dawn vi sono giochi del calibro di Dead Space, Resident Evil e Alan Wake. Certamente sono nomi di alto livello e non è semplice pareggiare la loro qualità, ma il team promette di aver smesso di fare "giochi di merda", si è evoluto con Silent Hill 2 e Cronos: The New Dawn.

Ricordiamo che Cronos: The New Dawn è previsto per il 2025.