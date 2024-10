Bloober Team ha smesso di fare “giochi di merda”, si è evoluto con Silent Hill 2 e Cronos: The New Dawn

Jacek Zieba, il co-director di Cronos: The New Dawn, il nuovo survival horror di Bloober Team, ha ammesso che lo studio sa bene di essersi costruito negli anni una pessima reputazione a causa di alcuni "giochi di merda" realizzati in passato, ma che ora ha trovato la quadra grazie al remake di Silent Hill 2 e una nicchia, quella del genere horror, su cui puntare ed evolversi.

"Vogliamo trovare la nostra nicchia e pensiamo di averla trovata, quindi ora ci evolveremo con essa", ha dichiarato Zieba in un'intervista con GameSpot. "E il modo in cui questo avviene è più complesso, ma in un certo senso avviene anche in modo organico, come con Layers of Fear (del 2016), le persone nello studio si sono dette: "Ok, abbiamo fatto dei giochi di merda in passato, ma possiamo evolverci".

"Abbiamo riunito un team che ama l'horror", ha aggiunto il co-director Wojciech Piejko. "Quindi penso che per noi non sarebbe facile passare ad altri genere, e non vogliamo farlo".