Samsung Galaxy Z Fold SE è reale: un'edizione speciale ancora più sottile e potente, ma solo per pochi

Il Galaxy Z Fold SE presenta inoltre display leggermente più ampi, con una diagonale di 8 pollici per lo schermo interno (era 7,6 pollici nello Z Fold 6) e 6,5 pollici per quello esterno (era 6,3 pollici). Il comparto fotografico è stato migliorato con un nuovo sensore grandangolare da 200 megapixel (contro i 50 MP dello Z Fold 6), mentre la memoria dedicata all'intelligenza artificiale Galaxy AI è stata portata a 16 GB.

Un'edizione speciale per "pochi"

Nonostante queste novità, il Galaxy Z Fold SE non introduce cambiamenti radicali rispetto al modello standard. Rimangono infatti invariate le principali caratteristiche che hanno reso celebre la serie Z Fold, come la cerniera flessibile e la S Pen opzionale.

Purtroppo, poi, il Galaxy Z Fold SE sarà inizialmente disponibile solo in Corea del Sud e Cina, come anticipato da un leak che svelava la nuova versione di Samsung Galaxy Z Fold 6. Il prezzo di vendita in Corea è di 2.789.600 won, pari a circa 2.000 dollari, mentra la data di uscita è fissata al 25 ottobre 2024. Non è ancora chiaro se Samsung abbia intenzione di commercializzare questa edizione speciale anche in altri mercati.

Per gli appassionati di smartphone pieghevoli che cercano il meglio che Samsung ha da offrire, il Galaxy Z Fold SE rappresenta sicuramente un'opzione interessante, anche se al momento l'unico modo per averlo è importarlo dai mercati in cui sarà disponibile.

E voi che cosa ne pensate? Vorreste che venisse commercializzato anche in Europa oppure vi basta avere un nuovo Fold all'anno? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.