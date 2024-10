Un leak svela una nuova versione di Samsung Galaxy Z Fold 6: un nuovo modello all'anno non basta più?

Sebbene il teaser non sveli il nome del dispositivo, le indiscrezioni suggeriscono che si tratti proprio di una Special Edition del Galaxy Z Fold 6, caratterizzata da un design più sottile e da una serie di miglioramenti a livello hardware e software.

Il noto leaker Ice Universe ha anticipato l'arrivo di una versione speciale del Samsung Galaxy Z Fold 6 , condividendo quello che sembra un teaser ufficiale di Samsung che annuncia la data di presentazione, fissata per lunedì 21 ottobre 2024.

Cosa sappiamo della Special Edition di Galaxy Z Fold 6

Tra le novità attese per la Special Edition di Galaxy Z Fold 6, si parla di un comparto fotografico rinnovato, con una camera sotto il pannello da 5MP e una scocca in titanio. Ma la novità maggiore dovrebbe riguardare le dimensioni: il dispositivo dovrebbe avere uno spessore di 10,6 mm quando è chiuso, quindi più sottile dei 12,1 mm dell'attuale modello.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche e sul prezzo di questa versione speciale del Galaxy Z Fold 6. Tuttavia, è lecito aspettarsi un dispositivo di fascia alta, con un prezzo superiore rispetto al modello standard, già disponibile sul mercato a partire da 2.099 euro. Difficile invece che arrivi in Occidente: i rumor parlano di disponibilità su due mercati, con Cina e Corea del Sud che sembrano i candidati più gettonati.

L'arrivo di una Special Edition del Galaxy Z Fold 6 dimostra la volontà di Samsung di continuare a investire nel settore degli smartphone pieghevoli, un mercato ancora di nicchia ma in forte crescita. Con questa nuova versione, Samsung sembra voler rintuzzare la propria leadership nel segmento, sempre più messa in discussione dai produttori cinesi. L'arrivo di una sorta di mid-gen anche negli smartphone, però, potrebbe rendere ancora meno sensato acquistare al day one.

Non resta che attendere l'annuncio ufficiale di lunedì per scoprire tutti i dettagli di questa nuova versione del Galaxy Z Fold 6. Voi, intanto, che cosa ne pensate di queste Special Edition? E acquistate gli smartphone appena usciti oppure preferiti aspettare delle offerte? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.