Samsung sta per tornare primo produttore di pannelli pieghevoli, nuovi record in arrivo

E se BOE e Huawei al momento mantengono la prima posizione rispettivamente per produzione di pannelli e vendita di smartphone pieghevoli, è probabile che nel breve periodo Samsung Display e Samsung riescano a scalzarli dalla loro leadership. Specifichiamo che in questo caso Samsung Display e Samsung sono considerate come aziende distinte, una produttrice di pannelli, una di smartphone. Ma insieme entriamo nel dettaglio dei dati.

Il mercato degli smartphone pieghevoli è sempre più in crescita: le spedizioni di pannelli per questi dispositivi sono aumentate del 46% anno su anno nel primo trimestre del 2024, raggiungendo i 3,94 milioni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto di DSCC, che ci ha fornito dettagli anche sullo stato di salute dei singoli produttori.

Samsung contro BOE e Huawei: una lotta a tre

Nel primo trimestre del 2024 Huawei ha dominato gli acquisti di pannelli per smartphone pieghevoli con una quota del 55%, la più alta di sempre. In particolare, Huawei Mate X5 e Pocket 2 rappresentano oltre il 50% di tutti i pannelli pieghevoli acquistati nel primo trimestre del 2024. Si tratta del secondo trimestre consecutivo in cui Huawei ha guidato gli acquisti di pannelli per smartphone pieghevoli dopo aver detenuto un leggero vantaggio su Samsung nel quarto trimestre del 2023. Nel primo trimestre del 2024 sono stati acquistati pannelli per 24 diversi modelli di smartphone pieghevoli.

Grafico delle spedizioni di pannelli per smartphone pieghevoli

Mentre il primo trimestre del 2024 è stato un trimestre stagionalmente lento per il mercato dei pieghevoli, il secondo trimestre del 2024 dovrebbe stabilire un nuovo record per gli acquisti di pannelli per smartphone pieghevoli, raggiungendo i 9,25 milioni. Le vendite saranno guidate da Samsung Display, che ha già iniziato le spedizioni di pannelli per i suoi ultimi modelli Z Flip e Z Fold con un mese prima rispetto allo scorso anno, ad aprile invece che a maggio. Si prevede inoltre che gli acquisti di pannelli di Huawei continueranno a crescere.

Nel secondo trimestre del 2024, Samsung dovrebbe però mantenere un vantaggio del 52% contro il 27% su Huawei negli acquisti di pannelli, con i prossimi Z Flip 6 e Z Fold 6 che saranno i due modelli con il volume più alto in termini di acquisti di pannelli. Huawei avrà i modelli numero 3, 4 e 6 in termini di acquisti di pannelli. Il report prevede anche che nel secondo trimestre del 2024 saranno acquistati pannelli per 27 modelli diversi. In termini di vendite effettive, Huawei sarà tuttavia ancora in testa nel secondo trimestre del 2024.

Le quote di mercato possedute dai singoli brand nell'approvviggionamento di pannelli

Per tutto il 2024, si prevede che la quota di Samsung nell'approvvigionamento di pannelli per smartphone pieghevoli scenda dal 54% al 48%, con oltre 13 milioni di pannelli, seguita da Huawei con una quota del 28%, in aumento rispetto al 18%, e Honor con una quota del 10%, in aumento rispetto al 9%. Si prevede che ci sarà un approvvigionamento di pannelli per 38 diversi modelli nel 2024, rispetto ai 35 del 2023. Samsung dovrebbe contare su tre modelli nella top 10, mentre Huawei ne avrà quattro e Honor due.

Le quote di mercato dei produttori di pannelli per smartphone pieghevoli

In termini di quota dei fornitori di pannelli, mentre BOE ha superato Samsung Display (SDC) nel quarto trimestre del 2023 e nel primo trimestre del 2024, si prevede che SDC manterrà un vantaggio del 57% contro il 25% su BOE nel secondo trimestre del 2024 e un vantaggio ancora maggiore nel terzo trimestre del 2024 con l'aumento della produzione di Z Flip 6 e Z Fold 6. Per tutto il 2024, si prevede che SDC supererà BOE con una quota del 54% contro il 28%. La quota di SDC sarà in calo rispetto al 62% del 2023, mentre la quota di BOE aumenterà dal 27% del 2023. Si prevede infine che Visionox guadagnerà la maggior quota nel 2024 raggiungendo l'11%, con China Star in aumento al 7%.

