Astro Bot apre le prenotazioni: vediamo le varie edizioni e i rispettivi contenuti per l'esclusiva PS5

Team Asobi e Sony hanno ufficialmente aperto le prenotazioni per Astro Bot, l'esclusiva PS5 destinata a caratterizzare il settembre della console in questione, con preordini disponibili da oggi, 7 giugno, e informazioni sui contenuti delle diverse edizioni.

Come abbiamo visto con la presentazione allo State of Play, la data di uscita di Astro Bot su PS5 è fissata per il 6 settembre 2024, con il gioco che sarà disponibile in tre diverse versioni:

Edizione Standard fisica

Edizione Standard digitale

Edizione Digital Deluxe

Se si effettua la prenotazione di una delle tre edizioni, come bonus si ottiene lo sblocco anticipato di alcuni elementi di personalizzazione per il gioco, ovvero: