Astro Bot annunciato per PS5, ecco trailer e data di uscita dallo State of Play

Come possiamo vedere nel primo filmato del gioco, nei panni di Astro Bot ci avventureremo in una grande varietà di ambientazioni coloratissime e piene di nemici e sfide da superare. In particolare si parla di oltre " 50 mondi differenti ed eccitanti ", dunque senza dubbio non mancherà la varietà.

Confermando le indiscrezioni lanciate nei giorni passati da billbil-kun, durante lo State of Play ha annunciato Astro Bot , un nuovo platform adventure in esclusiva per PS5 con protagonista il simpatico robottino, ovvero diventato una vera e propria mascotte dell'ecosistema PlayStation. Per l'occasione è stata svelata anche la data di uscita, fissata al prossimo 6 settembre e un scoppiettante gameplay trailer che ci offre un primo assaggio di questa nuova avventura.

Tanti mondi e icone PlayStation

Il nostro eroe robotico potrà superare gli ostacoli sfruttando i razzi propulsori per saltare o per caricare a testa bassa un nemico, le braccia allungabili per appendersi e dondolarsi e altri power up che disseminati per i livelli.

Astro Bot è anche un grandissimo omaggio all'ecosistema PlayStation e infatti vediamo il robottino anche in alcune sequenze pilotare una sorta di DualSense con i razzi o ancora una PS5 a mo' di nave spaziale per affrontare dei boss di grossa taglia. Non solo, vediamo anche delle parodie robitiche di alcuni dei personaggi iconici di PlayStation, come ad esempio Kratos di God of War, Aloy di Horizon, Nathan Drake di Uncharted, Parappa the Rapper e molti altri ancora.

