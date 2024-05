Behemoth di Skydance mostrato su PlayStation VR2 con un trailer e un periodo di uscita

Behemoth, l'action in prima persona di Skydance già annunciato in precedenza per Oculus Quest, è tornato a mostrarsi in video con un trailer dedicato alla versione PlayStation VR2, in occasione dello State of Play di questa sera, dal quale è emerso anche il periodo di uscita.

Il gioco è sviluppato dal team che ha realizzato anche The Walking Dead: Saints & Sinners, cosa che dovrebbe garantire un buon adattamento al sistema di controllo e alla visuale in realtà virtuale, a maggior ragione sull'hardware di PlayStation VR2.

In Behemoth dovremo combattere per la nostra sopravvivenza all'interno di un mondo fantasy glaciale che ricorda le leggende norrene, con ambientazioni e personaggi che rimandano alle tradizioni tipiche del nord, anche se dovrebbe trattarsi di un mondo originale.