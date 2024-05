State of Play: tutti i giochi PS5 e le informazioni del 30 maggio

La lunga estate dei videogiochi è ufficialmente iniziata. Lo State of Play di oggi, 30 marzo 2024, è infatti il primo grande evento della stagione. Sony ha delineato la sua strategia per il resto dell'anno, presentando 14 grandi giochi in arrivo su PlayStation 5, PC e PS VR2. Si è trattato di uno spettacolo denso, di soli 30 minuti, che non ha lesinato in novità e persino qualche sorpresa.

Lo State of Play di maggio 2024

Si parte con Asad Qizilbash, PlayStation Studios Head di PlayStation Productions, che ha presentato per la prima volta il gioco in lavorazione presso Firewalk: Concord.

Si tratta di un inizio strano, nel quale si vedono due personaggi che precipitano nel vuoto. Poi c'è un flashback di qualche ora e li troviamo in una particolare tavola calda, circondati da strani essere spaziali, un po' Hellboy, un po' Star Wars. Come nella galassia lontana lontana arrivano i cacciatori di taglie e dal quel momento comincia l'azione. fatta si sparatorie e inseguimenti. Il gioco di Firewalk sembra a questo punto voler presentare tutti i suoi eroi, che andranno a comporre il cast di uno sparatutto 5 contro 5 alla Overwatch nel quale ognuno di essi sarà caratterizzato da uno stile di gioco unico fatto di abilità particolari e sinergie coi compagni.

Sfortunatamente per il momento si tratta di un filmato in computer grafica, incapace di mostrare quello che ovviamente ci troveremo a giocare gamepad (o PC e tastiera) in mano in Concord. Dopo una breve introduzione da parte degli sviluppatori si vede anche un po' di gameplay, che incastona questa produzione all'interno dei confini degli hero-shooter più classici.

Concord arriverà in beta a luglio, mentre il lancio è previsto per il 23 agosto.

Si passa poi a God of War Ragnarok, l'eccezionale seguito di God of War. La novità è che questo secondo capitolo reboot arriverà ufficialmente su PC, piattaforma sulla quale Kratos e Atreus potranno mettere in mostra letteralmente i muscoli, grazie al supporto di tutte le tecnologie più recenti. Nella versione PC sarà anche incluso il DLC Valhalla. Il tutto sarà disponibile dal 19 settembre.

Nel 2025 arriverà Dynasty Warriors Origins, il nuovo capitolo della celebre serie di musou. Da quanto visto la formula sarà quella classica, per la gioia di tutti i fan di questa particolare declinazione degli action game.

Si pass ad un gioco dall'atmosfera completamente diversa, ovvero un action molto colorato e rilassante, pieno di waifu e animali pucciosi, fiori e tramonti. Infinity Nikki sarà provabile alla fine dell'anno.

La protagonista di Infinity Nikki

Tips Work ha portato allo State of Play la sua produzione. Si tratta di un gioco oscuro, dai toni cupi e drammatici, popolato di guerrieri e guerriere dallo stile molto diverso, che dovranno affrontare mostruosità varie, come giganteschi boss. Ballad of Antara presenta uno stile di combattimento molto action, che andrà studiato meglio.

Skydance ha portato un nuovo gioco per PlayStation VR2. Si tratta di un'esperienza in prima persona fantasy da parte degli autori di The Walking Dead: Saints & Sinners. Il gioco sembra una sorta di Skyrim per la realtà virtuale, con magie, combattimenti all'arma bianca e avversari giganteschi da combattere. Il nome, infatti, è Skydance's Behemoth, e arriverà alla fine dell'anno per il visore di Sony.

Il protagonista di Skydance's Behemoth

Questa non è l'unica esperienza VR dello stato of Play. Anche Alien Rogue: Incursion, un gioco horror basato sull'universo di Alien, arriverà su PS VR 2.

Si continua coi giochi su licenza con i supereroi Marvel protagonisti di un coloratissimo action in terza persona. Non solo i buoni, in Marvel Rivals impersoneremo anche i cattivi, ognuno con un suo stile di gioco e abilità uniche. Il bello è che sarà possibile combinare le proprie abilità con quelle dei compagni, in un gameplay cooperativo sopra le righe. Marvel Rivals arriverà in beta su PS5 a luglio.

Dai supereroi al Giappone fantasy e medioevale c'è un bel salto, ma non se si è nel mondo dei videogiochi. Per questo motivo subito dopo abbiamo potuto immergerci nelle atmosfere di Where Winds Meet, un gioco tutto combattimenti tra samurai in foreste di bambù con pugnali volanti... ci siamo capiti.

Where Winds Meet

Si torna dall'altra parte dell'oceano con Until Dawn, il rifacimento del teen horror che santo ha fatto bene alcuni anni fa su PlayStation. Si tratta di un'avventura narrativa nella quale dovremo cercare di far sopravvivere il maggior numero di fastidiosi ragazzi americani inseguiti da un misterioso assassino. Il gioco arriverà su PC e Ps5 in autunno.

Anche Path of Exiles 2 si mostra allo State of Play. Questo promettente gioco di ruolo action deve raccogliere l'eredità del suo amatissimo prequel. oltre che provare a battere Diablo 4 sul suo stesso terreno. Lo stile è quello classico da GDR Isometrico, il ritmo frenetico anche, la possibilità di giocare in cooperativa cross-play è la classica ciliegina sulla torta. Non dovrebbero esserci grandi novità ad attenderci, ma proprio per questo le aspettative sono altissime. Patch of Exile 2 sarà in early access a partire da fine anno.

In una presentazione come questa non poteva mancare il remake di Silent Hill 2, una delle avventure horror più amate di sempre. Proprio per questo motivo il team di sviluppo deve essere bravo nel muoversi tra innovazione e conservazione, in modo da portare un vero e proprio classico nel 2024. Il gioco uscirà il 24 ottobre su PS5.

Monster Hunter Wilds è stato il gioco migliore dello State of Play?

Il nuovo Monster Hunter si mostra per la prima volta dal vivo. La grande novità sembra essere un comparto narrativo più profondo e presente del solito, oltre che un livello grafico mai visto per la serie. Il design dei mostri, oltre che dei guerrieri sembra essere eccezionale, così come la rinnovata interattività degli ambienti, nuovamente esplorabili senza soluzione di continuità.

Anche in questo caso ci si muove tra tradizione e innovazione, con un comparto tecnico all'avanguardia a fare da spettacolare biglietto da visita. Monster Hunter Wilds arriverà nel 2025.

Come chicca finale, il Team Asobo ha portato il nuovo Astro Bot. Si tratta di un gioco colorato e divertente, probabilmente pensato per le famiglie e per sfruttare pienamente le capacità del controller e dell'hardware PlayStation 5. Humor, azione e un buon comparto grafico sembrano essere le caratteristiche principali di un'esperienza che fa della varietà e del citazionismo la sua cifra stilistica. Astrobot arriverà il 6 settembre su PS5.

E con questo lo State of Play si è chiuso: cosa ne pensate?