Silent Hill 2 Remake ha una data di uscita ufficiale, presentata allo State of Play di maggio

Sony ha presentato allo State of Play un nuovo trailer di Silent Hill 2 in versione Remake per PC e PS5. Il gioco d'azione horror si è presentato con un nuovo filmato che mette in mostra i lati più terrificanti di Silent Hill, con le sue creature deformi.

Vediamo tutti i dettagli annunciati da Konami e da Sony, compresa la data di uscita.