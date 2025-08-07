007 First Light è già un successo su Steam: il team fa un regalo ai giocatori e ne promette altri

IO Interactive ha annunciato che 007 First Light ha già superato le 500.000 aggiunte alla Lista dei Desideri su Steam, il negozio digitale di Valve. Questo risultato è un record per la compagnia: si tratta del gioco dello studio che è stato in grado di raggiungere tale traguardo il più rapidamente, battendo ovvero quanto avevano fatto i vari capitoli di Hitman.
Come ricompensa per la community, IO Interactive ha svelato che il costume "Savanna Bloom" per Bond, che potete vedere nel tweet poco sotto, sarà disponibile al momento del lancio del gioco e che a breve sarà condivisa una serie di sfondi animati.
I premi futuri per i giocatori di 007 First Light
A tutto questo si aggiungono poi altre "missioni" da completare; ancora una volta è necessario raggiungere un certo numero di aggiunte alla Lista dei Desideri. Se i numeri previsti dal team saranno raggiunti verranno dati ulteriori premi ovvero:
- Obiettivo 2, 1.000.000 di aggiunte alla Lista dei Desideri: aggiungi un tocco di stile al tuo lavoro sul campo con una skin personalizzata per i gadget e trasmetti in streaming come un Agente con un overlay su misura.
- Obiettivo 3, 1.250.000 di aggiunte alla Lista dei Desideri: sfoggia il tuo stile con una skin Deluxe per Agenti e sblocca un AMA (Chiedimi qualsiasi cosa) con gli sviluppatori.
- Obiettivo 4, 1.500.000 di aggiunte alla Lista dei Desideri: riservato. Il contenuto di questa ricompensa finale è top secret, per ora...
Ricordiamo che 007 First Light era stato inizialmente presentato come Project 007: sarà un "capitolo delle origini" in cui potremo vedere un giovane James Bond che diventa il grande Agente che tutti amiamo. Sarà un gioco d'azione con meccaniche da sparatutto e con la possibilità di agire in furtività e con i gadget tipici dell'Agente.
Sappiamo anche che il James Bond di 007 First Light non è elegante come quello classico, ma lo diventerà. Ricordiamo infine che la data di uscita è fissata per il 2026.