007 First Light è già un successo su Steam: il team fa un regalo ai giocatori e ne promette altri

IO Interactive ha annunciato che 007 First Light ha già superato le 500.000 aggiunte alla Lista dei Desideri su Steam, il negozio digitale di Valve. Questo risultato è un record per la compagnia: si tratta del gioco dello studio che è stato in grado di raggiungere tale traguardo il più rapidamente, battendo ovvero quanto avevano fatto i vari capitoli di Hitman.

Come ricompensa per la community, IO Interactive ha svelato che il costume "Savanna Bloom" per Bond, che potete vedere nel tweet poco sotto, sarà disponibile al momento del lancio del gioco e che a breve sarà condivisa una serie di sfondi animati.