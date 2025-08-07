AirPods, nuovi LED per la custodia e avvisi su iPhone con iOS 26 Beta 5

La beta 5 di iOS 26 è già disponibile e ha portato con sé qualche piccola novità legata più che altro a nuove icone e opzioni, oltre ad alcune animazioni. Tuttavia, un cambiamento più importante riguarda gli AirPods. Oltre alle notifiche intelligenti che vi avviseranno automaticamente quando le cuffie sono quasi scariche, senza indossarle necessariamente, anche i LED della custodia sono stati rivisti per rendere la ricarica ancora più intuitiva. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.
Nuovi LED e notifiche
Le informazioni riportate da MacRumors sono state scoperte con la beta 5 di iOS 26. Pare infatti che la custodia sia ora in grado di indicare più chiaramente lo stato di carica. Attraverso uno screenshot condiviso su X possiamo vedere in che modo cambierà il LED. Troviamo il verde per lo stato di carica, oltre al già presente colore giallo che indica quando la custodia è in carica.
Quando la custodia è aperta e le cuffie sono all'interno, la luce verde indica che gli AirPods sono completamente carichi, mentre il LED giallo indica che è rimasta meno di una carica completa. Un'altra luce gialla, legata alla ricarica della custodia (dal colore più ambrato), potrebbe apparire anche quando quest'ultima è chiusa, abbinandosi alle notifiche intelligenti di cui vi abbiamo già parlato in precedenza.
Altre novità
Oltre alle notifiche che vi avviseranno automaticamente in caso di necessità di ricarica (anche quando gli AirPods non sono in uso), iOS 26 mette fine anche all'audio che si sposta da solo sull'altoparlante. A molti utenti è infatti capitato di ascoltare un messaggio con gli AirPods per poi sentire improvvisamente l'audio uscire dall'altoparlante Bluetooth.
Per fortuna, con la funzione "Mantieni l'audio con le cuffie", potrete impedire all'iPhone di deviare automaticamente la riproduzione audio verso altri dispositivi Bluetooth. In ogni caso, potete scoprire tutte le novità della beta 5 a questo link.