AirPods, nuovi LED per la custodia e avvisi su iPhone con iOS 26 Beta 5

La beta 5 di iOS 26 è già disponibile e ha portato con sé qualche piccola novità legata più che altro a nuove icone e opzioni, oltre ad alcune animazioni. Tuttavia, un cambiamento più importante riguarda gli AirPods . Oltre alle notifiche intelligenti che vi avviseranno automaticamente quando le cuffie sono quasi scariche, senza indossarle necessariamente, anche i LED della custodia sono stati rivisti per rendere la ricarica ancora più intuitiva. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Nuovi LED e notifiche

Le informazioni riportate da MacRumors sono state scoperte con la beta 5 di iOS 26. Pare infatti che la custodia sia ora in grado di indicare più chiaramente lo stato di carica. Attraverso uno screenshot condiviso su X possiamo vedere in che modo cambierà il LED. Troviamo il verde per lo stato di carica, oltre al già presente colore giallo che indica quando la custodia è in carica.

Quando la custodia è aperta e le cuffie sono all'interno, la luce verde indica che gli AirPods sono completamente carichi, mentre il LED giallo indica che è rimasta meno di una carica completa. Un'altra luce gialla, legata alla ricarica della custodia (dal colore più ambrato), potrebbe apparire anche quando quest'ultima è chiusa, abbinandosi alle notifiche intelligenti di cui vi abbiamo già parlato in precedenza.