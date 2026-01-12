0

Apple Salute si rinnova: vediamo le nuove funzioni in arrivo con iOS 26.4

Apple si prepara ad aggiornare l'app Salute con una serie di funzioni volte a fornire consigli personalizzati per migliorare la propria forma fisica.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/01/2026
Apple Salute

Quest'anno Apple Salute accoglierà alcune novità specifiche volte a offrire esperienze ancora più fruibili per gli utenti. Come confermato da Tim Cook, questi aggiornamenti saranno fondamentali per rafforzare l'impegno di Apple nel settore della salute. Le novità dovrebbero essere introdotte con iOS 26.4 nel corso dell'anno, quindi facciamo un pratico riepilogo delle nuove funzioni.

Monitoraggio del cibo

L'app Salute di Apple dovrebbe introdurre una funzionalità in grado di monitorare i pasti, tenendo quindi traccia delle calorie e di tutti i dati utili per la perdita di peso. A riportare questa indiscrezione è Mark Gurman di Bloomberg: si tratta di una novità evitata da Apple fino ad ora, e che potrebbe sfidare servizi ampiamente utilizzati come MyFitnessPal. Ricordiamo che attualmente è già possibile inserire dati relativi a carboidrati e caffeina, ma il sistema non è così dettagliato e strategico. Si prevede che il suo debutto avvenga con iOS 26.4, quindi vi aggiorneremo nei prossimi mesi.

Salute+

Si tratterebbe di un servizio in grado di offrire video realizzati da medici e specialisti, per aiutarvi a conoscere meglio la vostra salute e ottenere assistenza, coinvolgendo anche esperti del sonno, esperti di salute mentale, fisioterapisti, cardiologi e altri ancora. L'idea alla base è che, se l'app Salute dovesse rilevare segnali negativi, potrà mostrare agli utenti consigli su cosa fare e come migliorare.

Agente IA

Apple sta lavorando anche a un agente basato sull'intelligenza artificiale per fornirvi consigli sulla salute. Secondo le indiscrezioni, sarà possibile anche utilizzare la fotocamera posteriore dell'iPhone per condividere in tempo reale immagini del vostro allenamento, ottenendo consigli su come migliorare la forma fisica. Ovviamente si tratta di dettagli poco chiari, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Apple Salute
Apple Salute

Design semplificato

A completare il quadro, è atteso anche un rinnovamento del design dell'app. Secondo Macworld, l'app Salute dovrebbe presentare un nuovo layout per le categorie, nonché un design complessivo semplificato. Ad ogni modo, la versione beta di iOS 26.4 dovrebbe essere disponibile già il prossimo mese, quindi inizieremo a svelarvi le prime novità in anticipo.

