Apple Salute si rinnova: vediamo le nuove funzioni in arrivo con iOS 26.4

Monitoraggio del cibo

L'app Salute di Apple dovrebbe introdurre una funzionalità in grado di monitorare i pasti, tenendo quindi traccia delle calorie e di tutti i dati utili per la perdita di peso. A riportare questa indiscrezione è Mark Gurman di Bloomberg: si tratta di una novità evitata da Apple fino ad ora, e che potrebbe sfidare servizi ampiamente utilizzati come MyFitnessPal. Ricordiamo che attualmente è già possibile inserire dati relativi a carboidrati e caffeina, ma il sistema non è così dettagliato e strategico. Si prevede che il suo debutto avvenga con iOS 26.4, quindi vi aggiorneremo nei prossimi mesi.