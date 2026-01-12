Quella volta che Animal Crossing è diventato un anime che il mondo non ha mai visto

Nel 2005 Nintendo rimase sorpresa dai risultati di Animal Crossing: Wild World. Il primo Animal Crossing conquistò il pubblico giapponese introducendo un sistema in tempo reale che integrava l'ora del giorno e le festività nel gameplay. L'immaginario, però, era perlopiù ancora legato al Giappone e i numeri parlavano chiaro: il titolo su GameCube era considerato di nicchia in Occidente, aveva venduto circa 2 milioni e mezzo di copie in patria e solo mezzo milione nel resto del mondo. Ma Animal Crossing: Wild World, accipicchia, era un'altra storia. Probabilmente fu complice la diffusione capillare del Nintendo DS, e anche l'idea stessa di un titolo leggero che spesso accendevi solo per farti due chiacchiere con i vicini o per controllare la posta. Ecco, i dati di vendita erano esplosi: nel suo arco vitale Wild World ha piazzato più di 11 milioni di copie e di queste quasi la metà in territorio nazionale. Chissà cosa avrebbe pensato la Nintendo del 2005 davanti ai circa 50 milioni di copie di Animal Crossing: New Horizons, che tornerà a far parlare di sé proprio nei prossimi giorni con la versione migliorata per Nintendo Switch 2 e con un nuovo aggiornamento. Con il dato impressionante di 3 milioni di copie vendute nell'arco di pochi mesi in Giappone, Nintendo fece una scelta che oggi non ci sembra così audace, visto che l'azienda si sta muovendo per portare al cinema alcuni dei suoi brand: l'imminente film di Super Mario Galaxy, per esempio, e anche quel tanto discusso adattamento live action di The Legend of Zelda. Prese Animal Crossing - o meglio Dōbutsu no Mori, che è il titolo originale - e decise di trasformarlo in un anime. Una sfida tutt'altro che semplice, dal momento che Animal Crossing non aveva di certo una storia da adattare per renderlo un'avventura plausibile per lo schermo cinematografico. Ai, la protagonista dell'anime, ha subito a che fare con quell'avaraccio di Tom Nook Quella che ne è uscita fuori è una strana storia: da una parte il grande successo e dall'altra il grande mistero. Il successo, come prevedibile, è stato quello del film: Gekijōban Dōbutsu no Mori è uscito in patria nel 2006, appena un anno dopo il videogioco per Nintendo DS, ed è stato così apprezzato dal pubblico da diventare uno dei maggiori incassi cinematografici dell'anno. Il mistero, invece, è il fatto che Nintendo abbia deciso che non valeva la pena adattarlo per l'Occidente, al punto che oggi il film risulta praticamente sconosciuto a gran parte dei fan di Animal Crossing. Un pubblico vastissimo, perché Animal Crossing: New Horizons ha venduto sì 10 milioni di copie in Giappone (diventando tra l'altro il singolo videogioco più venduto di sempre in patria), ma nel resto del mondo le copie vendute sfiorano i 40 milioni.

Come trasformare Animal Crossing in un film? Torniamo pure a quella Nintendo che non aveva idea di quanto Animal Crossing sarebbe stato capace di uscire dai confini giapponesi. Gekijōban Dōbutsu no Mori fu presentato per la prima volta sulle pagine della rivista Hochi Shimbun all'inizio del 2006, con la promessa di un'uscita insolitamente rapida, prevista per la fine dell'anno. La produzione fu affidata a Jōji Shimura, un veterano degli adattamenti anime di opere nate come videogiochi o congegni elettronici. Il suo ruolo più famoso, infatti, è quello di regista di una serie di adattamenti del fenomeno Tamagotchi, ma ha anche lavorato con i Pokémon, sia in fase di sceneggiatura che di regia. Nintendo aveva piena fiducia in lui e gli aveva affiancato una serie di persone coinvolte nella realizzazione di Animal Crossing: Wild World, per preservare lo stile del videogioco. La scrittura della sceneggiatura del film presentava delle sfide tutt'altro che scontate: come si diceva, Animal Crossing non è un videogioco che puoi semplicemente adattare. Non ha una storia in senso canonico, un afflato misterioso o avventuroso, né sfide da superare. Anzi, l'idea del videogioco è proprio all'opposto: offrire a chi gioca uno spazio sicuro nel quale coltivare una sorta di giardino zen virtuale. Oggi è un genere che definiamo con una parola, cozy: un luogo privo di sfide, dove potersi rilassare, che sia accogliente e che abbia l'unico obiettivo di far sentire chi gioca a proprio agio. Un proposito che, in fase di sceneggiatura, non funziona neanche un po'. Come fai a rendere incalzante qualcosa che, per sua stessa natura, va completamente da un'altra parte? Si lavorò allora per sottrazione, andando al cuore della produzione e cercando di esaltare l'essenza di Animal Crossing. Una storia in cui il personaggio principale deve trovare il proprio posto nel mondo e lo fa attraverso la presa di coscienza di due concetti fondamentali: l'importanza della cura per l'ambiente e del rapporto con gli altri. Solo attraverso la comprensione di questa filosofia di vita scoprirà un posto che potrà chiamare casa. L'idea diventò quindi quella di scrivere un cosiddetto slice of life, ovvero un frammento di vita che non avesse intenzioni particolarmente avventurose, ma che mostrasse invece la crescita e la maturazione della protagonista. All'inizio avrebbe fatto un po' di fatica a inserirsi nel contesto cittadino, Animal Village, ma poi ci sarebbe riuscita grazie all'amicizia e alla consapevolezza di far parte di una comunità. Mr. Resetti è una vecchia conoscenza della serie Messa in chiaro la sostanza, trasporre la forma si rivelò piuttosto semplice: Animal Crossing ha un immaginario che si presta meravigliosamente al cinema d'animazione. Le sue verdi vallate adornate da alberi da frutta, il mare sterminato all'orizzonte, la peculiare architettura delle sue casette e l'iconografia dei personaggi. Il lavoro a monte sul videogioco permette di prendere e replicare - seppure con minimi cambiamenti - l'estetica all'interno del lungometraggio animato. A unire tutto c'è la musica, con le inconfondibili tracce di Kazumi Totaka, il compositore della serie, che vengono arrangiate da Tomoki Hasegawa e accompagnano tutti i passaggi della storia.