Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto la patch 3.0.1 che aggiusta molti problemi

Si tratta di un aggiornamento successivo al grosso Update 3.0 che è stato lanciato nelle settimane scorse, in corrispondenza con l'arrivo dell'Upgrade per Nintendo Switch 2.

Si tratta di questioni più o meno marginali, ma per chi è profondamente immerso all'interno della vita dell'isola virtuale possono risultare di grande importanza, e a giudicare dalla quantità di interventi menzionati nelle note della patch sembra che questo aggiornamento sia di notevole spessore, nel complesso.

A distanza di anni dal lancio, Animal Crossing: New Horizons continua il suo percorso evolutivo avendo ricevuto nelle ore scorse anche la nuova patch 3.0.1 , incentrata sulla soluzione di numerosi problemi emersi nel gioco per Nintendo Switch e Switch 2.

Tanti aggiustamenti

La nuova patch porta Animal Crossing: New Horizons alla versione 3.0.1, e come si può dedurre dalla denominazione utilizzata è un aggiornamento di dimensioni minori e prevalentemente correttivo, ma che risulta comunque di grande importanza per i giocatori.

Potete trovare l'elenco completo delle note della patch a questo indirizzo sul sito ufficiale Nintendo, mentre ci limitiamo qui sotto a riportare alcuni elementi.

In particolare, su entrambe le piattaforme la patch risolve un problema di possibile rallentamento che poteva capitare uscendo dall'hotel e visitando l'area al di fuori di questo, e un altro bug bizzarro che poteva far sparire oggetti o modificare le recinzioni quando si chiedeva a Resetti di pulire l'isola.

Un altro problema risolto è quello che vedeva Mirco e Marco smettere di seguire il giocatore all'interno del negozio di Nook, e un altro in cui gli oggetti potevano comparire da una roccia prima del contatto con la pala.

Alcuni problemi riguardavano poi nello specifico la versione per Nintendo Switch 2, come delle visualizzazioni erronee delle nuvole vicino all'orizzonte e un problema di gestione dell'intensità della vibrazione dei controller, che ora dovrebbero essere stati tutti sistemati.