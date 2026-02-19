The Alighieri Circle: Dante's Bloodline: abbiamo provato il videogioco che riscrive la Divina Commedia

La storia è quella di Gabriele Alighieri, pro-pro-pro-pro nipote nientemeno che di Dante stesso. Mentre tutti pensano che La Divina Commedia sia "semplicemente" un'opera letteraria, in realtà per la sua stirpe rappresenta qualcosa di molto più profondo. È una sorta di guida che serve alla famiglia Alighieri per ricucire il portale che ogni 33 anni si apre tra il nostro mondo e l'inferno. È il 1993, quando Gabriele si reca nella settecentesca magione di famiglia, per certi versi simile alla Spencer Mansion del primo Resident Evil, per dare inizio al rituale che lo porterà in un universo parallelo.

Della seconda ci occupiamo invece in questa sede: si intitola The Alighieri Circle: Dante's Bloodline , gioco in fase di sviluppo da parte di One-O-One Games. Questo nome dovrebbe ricordare qualcosa agli appassionati: si tratta della stessa società che ha firmato The Suicide of Rachel Foster del 2020. Proprio da questa esperienza sembra aver preso vita The Alighieri Circle, che abbiamo potuto provare per una manciata di minuti: tanto dura la demo che dal 19 febbraio sarà liberamente scaricabile da Steam.

In prima persona

La visuale proposta è la prima persona. Il gioco inizia proprio con l'esplorazione dell'immensa villa. Gli "enigmi" che abbiamo incontrato nella nostra prova, fondamentalmente tre, erano tutti guidati al limite da chiedersi il perché siano stati inseriti. Entra nel fumoir; scendi nel seminterrato; trova la chiave del seminterrato nella biblioteca (che ovviamente prima non c'era); raccogli le statue sparse per la casa (che ovviamente prima non c'erano). Nulla di drammatico, per carità, ma non esattamente stimolante. Va dato atto agli sviluppatori di aver celato piuttosto bene sia le tre statue (la lupa, la lonza, il leone) che servono per aprire il portale, sia le sette pagine di un inquietante diario scritto da uno degli antenati di Gabriele.

L'interattività con l'ambiente è ai minimi termini. Non si può correre né saltare, ma proseguendo nella demo c'è la possibilità di abbassarsi. Non c'è un inventario vero e proprio: se necessario gli oggetti vengono raccolti automaticamente una volta che li si è selezionati. Non si può interagire con nulla, o quasi, che non sia prettamente inerente alla storia. Sotto questo aspetto non c'è niente di insolito rispetto a quanto tanti altri "walking simulator", da Dear Esther a Gone Home, hanno offerto in passato. La sensazione di solitudine, tipica di questo genere, è amplificata inizialmente da stanze disabitate e impolverate, da una telefonata inattesa da parte della moglie, da rumori che suggeriscono qualche strana presenza immaginaria.

Da un paio di indizi (e anche dal press kit) siamo sicuri che, nel corso del gioco, la villa si riveli una sorta di centro nevralgico, da visitare tra un girone infernale e l'altro. La demo pubblicata da One-O-One permette poi di muovere solo i primi passi nell'oltretomba, dove il mistero presto si infittisce. A guidare Gabriele, infatti, c'è una voce sconosciuta che spiega che non tutti i discendenti della stirpe Alighieri sono riusciti nel compito di sigillare il portale. Alcuni (molti) di essi, sono rimasti intrappolati in quel limbo tra il mondo reale e quello dei dannati e la voce fuori campo appartiene proprio a questa categoria.