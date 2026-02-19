Ex-producer Capcom spende oltre 500.000 dollari sui suoi gacha per "capire i giocatori"

In una recente intervista, l'ex-producer di Capcom e Konami, Yoshiki Okamoto , ha svelato una sua pratica particolare, che consiste nello spendere ingenti quantità di denaro - oltre 500.000 dollari "per account" - sui giochi gacha che lui stesso ha creato per " capire i sentimenti dei giocatori che spendono tanto".

Dalle stelle alle stalle e ritorno

Yoshiki Okamoto ha un curriculum notevole, che comprende periodo di lavoro presso Konami e Capcom, e poi una fase piuttosto difficile con il suo team Game Republic, costretto a chiudere nel 2011 per gli enormi debiti accumulati.

Yoshiki Okamoto

Successivamente, però, è stato in grado di riprendersi in maniera drastica: nel 2013, Okamoto ha lanciato l'RPG mobile Monster Strike, che è diventato un vero e proprio fenomeno all'interno del panorama dei gacha.

È stato il gioco più remunerativo al mondo per una fase, e continua comunque a rimanere in alto nelle classifiche, particolarmente in Giappone.

Di conseguenza, anche le sue finanze sono aumentate in maniera impressionante, avendo spiegato in un'intervista a Fuji TV di essere passato da uno stato di indigenza quasi assoluta al guadagnare quasi 8 milioni di dollari all'anno con la sua nuova compagnia Deluxe Games.

Parte di questi soldi, tuttavia, Okamoto gli investe in questa particolare iniziativa: utilizza alcuni account per immergersi nei titoli gacha sviluppati dalla sua compagnia, spendendo quantità di denaro impressionanti per capire i sentimenti dei giocatori che spengono di più, in una pratica a metà tra l'empatia e la necessità di assicurarsi che il denaro speso possa portare a una certa soddisfazione dei clienti.

Il fatto di passare per pagamenti veri risulta necessario in questo caso, come spiegato da Okamoto: "se utilizzi semplicemente dei privilegi da amministratore, sempre che esistano, sarebbe difficile capire i sentimenti dei giocatori".