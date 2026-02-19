The Duskbloods di FromSoftware è vicino? Spunta una data di uscita da un rivenditore

È vero che si tratta di una data fin troppo vicina, ma ci sarebbe un altro indizio che può far pensare a un lancio non lontano per il nuovo gioco degli autori di Elden Ring e Dark Souls .

Come riferito da alcune testimonianze, un grosso rivenditore finlandese riporta la data di uscita di The Duskbloods fissata per il 27 marzo : la questione ovviamente va presa con le pinze, come sempre quando si tratta di uscite riportate da rivenditori, ma non è da escludere totalmente.

È passato ormai diverso tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto informazioni ufficiali su The Duskbloods , il nuovo gioco di FromSoftware, ma tra queste manca ancora la data di uscita del gioco, che tuttavia potrebbe essere vicina , secondo quanto riferito da un rivenditore e da un altro indizio online.

L'uscita sarebbe comunque prevista per il 2026

Di recente, pare che il gioco sia apparso sull'eShop Nintendo australiano all'interno della sezione dei "giochi in uscita", cosa che normalmente è riservata ai titoli che hanno una data di lancio non distante.

Anche in questo caso l'indizio è vago, ma potrebbe dare consistenza a un lancio previsto nella prima parte dell'anno, sebbene sia alquanto sospetta la mancanza totale di comunicazioni da parte di FromSoftware e Nintendo.

In particolare, il fatto che The Duskbloods non si sia fatto vedere al recente Nintendo Direct dedicato ai giochi di terze parti rende difficile un suo lancio così ravvicinato.

Tuttavia, bisogna anche ricordare il fatto che l'editore Kadokawa continua a prevedere l'uscita del gioco all'interno del 2026, dunque sembra comunque destinato ad arrivare nei prossimi mesi.

Nel frattempo, è emerso che FromSoftware ha lavorato sul gameplay di The Duskbloods più di quanto abbia fatto su Elden Ring, secondo un report.