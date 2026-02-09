1

The Duskbloods di FromSoftware appare per la prima volta nella Top 30 dei giochi più attesi in Giappone

La testata Famitsu ha reso disponibile una nuova classifica dei giochi più attesi dai lettori giapponesi e possiamo così vedere che per la prima volta The Duskbloods appare nei pensieri dei giocatori.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/02/2026
Un personaggio di The Duskbloods
The Duskbloods
The Duskbloods
Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha reso disponibile la propria classifica dei giochi più attesi, stilata tramite i voti dei lettori ottenuti tra il 21 e il 27 gennaio.

Sebbene nelle posizioni elevate ci siano i nomi più scontati, ci sono anche delle nuove aggiunte, su tutte The Duskbloods di FromSoftware.

La Top 30 dei giochi più attesi in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più votati dai lettori di Famitsu:

  1. [PS5] Pragmata - 620 voti
  2. [PS5] Resident Evil Requiem - 525 voti
  3. [NS2] Pokémon Pokopia - 451 voti
  4. [PS5] Persona 4 Revival - 318 voti
  5. [NS2] Mario Tennis Fever - 276 voti
  6. [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 223 voti
  7. [NS2] Splatoon Raiders - 212 voti
  8. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 201 voti
  9. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 182 voti
  10. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 180 voti
  11. [PS5] Nioh 3 - 159 voti
  12. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 154 voti
  13. [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 151 voti
  14. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 148 voti
  15. [NS2] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 143 voti
  16. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 106 voti
  17. [NS2] Resident Evil Requiem - 92 voti
  18. [NSW] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 90 voti
  19. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 76 voti
  20. [NSW] Genshin Impact - 74 voti
  21. [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 72 voti
  22. [NSW] Akiba Lost - 71 voti
  23. [NSW] Tales of Berseria Remastered - 69 voti
  24. [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - 66 voti
  25. [NSW] Honogurashi no Niwa - 64 voti
  26. [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 61 voti
  27. [NS2] Akiba Lost - 60 voti
  28. [NS2] The Duskbloods - 58 voti
  29. [NS2] Winning Post 10 2026 - 56 voti
  30. [NS2] Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered - 55 voti

Prima di tutto, possiamo vedere che in prima posizione c'è sempre Pragmata, che insieme a Resident Evil Requiem riesce a mettere PS5 in cima alla classifica, in una nazione dove Nintendo spopola. Non a caso hanno successo anche titoli come Pokémon Pokopia, Mario Tennis Fever e Tomodachi Life: Una vita da sogno.

The Duskbloods non è Bloodborne 2 ed è "tutta colpa di Escape from Tarkov, un danno irreparabile all'industria" The Duskbloods non è Bloodborne 2 ed è tutta colpa di Escape from Tarkov, un danno irreparabile all'industria

Tra le "sorprese" vi è il fatto che GTA 6 è in dodicesima posizione, una novità per il gioco di Rockstar Games che non è particolarmente atteso sul suolo nipponico. Inoltre, appare per la prima volta The Duskbloods in classifica.

Parliamo del gioco di FromSoftware multigiocatore per Nintendo Switch 2, annunciato ancora lo scorso anno e poi non più mostrato. L'uscita è prevista per quest'anno e la speranza di molti era di vederlo al recente Nintendo Direct: Partner Showcase, ma così non è stato. Pare che dovremo continuare ad attendere.

