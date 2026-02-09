The Duskbloods di FromSoftware appare per la prima volta nella Top 30 dei giochi più attesi in Giappone

Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha reso disponibile la propria classifica dei giochi più attesi, stilata tramite i voti dei lettori ottenuti tra il 21 e il 27 gennaio.
Sebbene nelle posizioni elevate ci siano i nomi più scontati, ci sono anche delle nuove aggiunte, su tutte The Duskbloods di FromSoftware.
La Top 30 dei giochi più attesi in Giappone
Ecco la classifica dei giochi più votati dai lettori di Famitsu:
- [PS5] Pragmata - 620 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 525 voti
- [NS2] Pokémon Pokopia - 451 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 318 voti
- [NS2] Mario Tennis Fever - 276 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 223 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 212 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 201 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 182 voti
- [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 180 voti
- [PS5] Nioh 3 - 159 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 154 voti
- [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 151 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 148 voti
- [NS2] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 143 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 106 voti
- [NS2] Resident Evil Requiem - 92 voti
- [NSW] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 90 voti
- [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 76 voti
- [NSW] Genshin Impact - 74 voti
- [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 72 voti
- [NSW] Akiba Lost - 71 voti
- [NSW] Tales of Berseria Remastered - 69 voti
- [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - 66 voti
- [NSW] Honogurashi no Niwa - 64 voti
- [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 61 voti
- [NS2] Akiba Lost - 60 voti
- [NS2] The Duskbloods - 58 voti
- [NS2] Winning Post 10 2026 - 56 voti
- [NS2] Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered - 55 voti
Prima di tutto, possiamo vedere che in prima posizione c'è sempre Pragmata, che insieme a Resident Evil Requiem riesce a mettere PS5 in cima alla classifica, in una nazione dove Nintendo spopola. Non a caso hanno successo anche titoli come Pokémon Pokopia, Mario Tennis Fever e Tomodachi Life: Una vita da sogno.
Tra le "sorprese" vi è il fatto che GTA 6 è in dodicesima posizione, una novità per il gioco di Rockstar Games che non è particolarmente atteso sul suolo nipponico. Inoltre, appare per la prima volta The Duskbloods in classifica.
Parliamo del gioco di FromSoftware multigiocatore per Nintendo Switch 2, annunciato ancora lo scorso anno e poi non più mostrato. L'uscita è prevista per quest'anno e la speranza di molti era di vederlo al recente Nintendo Direct: Partner Showcase, ma così non è stato. Pare che dovremo continuare ad attendere.