The Duskbloods di FromSoftware appare per la prima volta nella Top 30 dei giochi più attesi in Giappone

Sebbene nelle posizioni elevate ci siano i nomi più scontati, ci sono anche delle nuove aggiunte , su tutte The Duskbloods di FromSoftware.

Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha reso disponibile la propria classifica dei giochi più attesi , stilata tramite i voti dei lettori ottenuti tra il 21 e il 27 gennaio.

La Top 30 dei giochi più attesi in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più votati dai lettori di Famitsu:

[PS5] Pragmata - 620 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 525 voti [NS2] Pokémon Pokopia - 451 voti [PS5] Persona 4 Revival - 318 voti [NS2] Mario Tennis Fever - 276 voti [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 223 voti [NS2] Splatoon Raiders - 212 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 201 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 182 voti [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 180 voti [PS5] Nioh 3 - 159 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 154 voti [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 151 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 148 voti [NS2] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 143 voti [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 106 voti [NS2] Resident Evil Requiem - 92 voti [NSW] Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 90 voti [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 76 voti [NSW] Genshin Impact - 74 voti [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 72 voti [NSW] Akiba Lost - 71 voti [NSW] Tales of Berseria Remastered - 69 voti [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - 66 voti [NSW] Honogurashi no Niwa - 64 voti [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 61 voti [NS2] Akiba Lost - 60 voti [NS2] The Duskbloods - 58 voti [NS2] Winning Post 10 2026 - 56 voti [NS2] Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered - 55 voti

Prima di tutto, possiamo vedere che in prima posizione c'è sempre Pragmata, che insieme a Resident Evil Requiem riesce a mettere PS5 in cima alla classifica, in una nazione dove Nintendo spopola. Non a caso hanno successo anche titoli come Pokémon Pokopia, Mario Tennis Fever e Tomodachi Life: Una vita da sogno.

Tra le "sorprese" vi è il fatto che GTA 6 è in dodicesima posizione, una novità per il gioco di Rockstar Games che non è particolarmente atteso sul suolo nipponico. Inoltre, appare per la prima volta The Duskbloods in classifica.

Parliamo del gioco di FromSoftware multigiocatore per Nintendo Switch 2, annunciato ancora lo scorso anno e poi non più mostrato. L'uscita è prevista per quest'anno e la speranza di molti era di vederlo al recente Nintendo Direct: Partner Showcase, ma così non è stato. Pare che dovremo continuare ad attendere.