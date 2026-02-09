Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro con raffreddamento HPB: cosa rivela il nuovo schema tecnico

L'arrivo della prossima generazione di chipset Qualcomm si sta delineando in modo più chiaro grazie a una fuga di informazioni che anticipa alcune scelte tecniche decisive. La serie Snapdragon 8 Elite Gen 6 punta a frequenze sempre più elevate e questo comporta un aumento della produzione di calore. Per evitare che il margine termico diventi un freno alle prestazioni, la società avrebbe deciso di adottare la stessa soluzione già vista su Exynos 2600 prodotta da Samsung, ovvero l'Heat Pass Block. La novità emerge da uno schema tecnico dettagliato, considerato uno dei leak più significativi dell'anno.

Il documento circolato online suggerisce che il modello Pro della nuova piattaforma Qualcomm potrebbe raggiungere i 5 GHz senza incorrere nei limiti termici osservati su generazioni precedenti. L'integrazione dell'HPB sembra essere un tassello chiave per ottenere questo risultato, tanto da diventare l'elemento più sorprendente tra quelli illustrati nell'immagine trapelata.