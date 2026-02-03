Samsung sfida Qualcomm: l'Exynos 2600 pareggia nei test Vulkan lo Snapdragon 8 Elite Gen 5

L'Exynos 2600 di Samsung eguaglia lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 nei test Vulkan e mostra maggiore stabilità in OpenCL. Scopriamo i dettagli e i risultati.

Il nuovo Samsung Exynos 2600 continua a far parlare di sé in vista del debutto commerciale con la serie Galaxy S26, e gli ultimi risultati emersi dai benchmark rafforzano l'idea che il chip coreano sia finalmente pronto a competere ad armi pari con le migliori soluzioni Qualcomm. Nei test Vulkan su Geekbench, l'Exynos 2600 ha infatti raggiunto un punteggio di 27.478, avvicinandosi moltissimo ai 27.875 punti ottenuti dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5, montato sul Redmagic 11 Pro. La differenza è minima e, nella pratica, colloca i due SoC in una situazione di sostanziale parità prestazionale sul fronte grafico.

Cosa emerge dal test OpenCL di Geekbench 6 del Samsung Exynos 2600? Ancora più interessante è quanto emerso dai test OpenCL di Geekbench 6. L'Exynos 2600, grazie alla GPU Xclipse 960, ha mostrato una notevole stabilità delle prestazioni, con una variazione di appena il 3,4% tra i punteggi più bassi e quelli più alti. Un livello di coerenza che, almeno per ora, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 non è riuscito a eguagliare, suggerendo un comportamento più prevedibile e controllato sotto carichi grafici prolungati. Il Samsung Exynos 2600 sorprende: le prestazioni della GPU sono stabili e superano Snapdragon Un segnale particolarmente significativo arriva dal confronto indiretto con il mondo PC: un Galaxy S25+ dotato di Exynos 2600 è riuscito a superare nei test OpenCL il Galaxy Book4 Edge, basato sullo Snapdragon X Elite.