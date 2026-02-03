Bethesda cambierà motore grafico per The Elder Scrolls 6? Il lead designer di Skyrim dice la propria

Oggigiorno molti sviluppatori videoludici stanno usando Unreal Engine per creare i propri prodotti, alle volte anche abbandonando i propri motori proprietari a favore di un software di terze parti. I vantaggi sono molteplici (il supporto di Epic Games, non è necessario formare i nuovi dipendenti su un engine che non hanno mai visto, non è necessario aggiornare personalmente le tecnologie...) e alcuni potrebbero non essere stupiti nel vedere anche una compagnia come Bethesda decidere di passare ad Unreal Engine.

Cosa ha detto l'ex-Bethesda sul motore grafico Creation Engine

A dirlo è Bruce Nesmith, lead designer di TES 5: Skyrim, che ha parlato con Press Box PR. Allo sviluppatore è stato chiesto di commentare quali sono le idee erronee che il pubblico ha sul Creation Engine.

"Ciò che devi capire è che se devi cambiare motore grafico, e lo dico per qualsiasi gioco di qualsiasi team, si tratta di un enorme sforzo. Ciò di cui si parla è che dozzine di persone non potranno fare niente se non impegnarsi a far funzionare il nuovo motore".

"Si parla di mettere gli sviluppatori nella situazione di non poter giocare al gioco. Potrebbero non essere in grado di realizzare il gioco per un lungo periodo, perché non c'è un motore funzionante a disposizione ancora".

Parlando poi nello specifico del Creation Engine, Nesmith ha spiegato che Bethesda ha fatto svariate modifiche dalla prima versione. Uno degli esempi più evidenti è il multigiocatore di Fallout 76. "È una cosa enorme. Ce ne siamo accorti con Fallout 76. Il motore dovette essere modificato enormemente per permettere il multigiocatore. Ha reso le cose molto difficili per il team".

"Inoltre, il Creation Engine è stato modificato per servire agli scopi di Bethesda per tanti anni, decenni in realtà, il che a questo punto rende più saggio continuare a supportarlo. I benefici del passare all'Unreal Engine non si materializzerebbero prima di un paio di nuovi giochi".

Nesmith ritiene che sia meglio aggiungere nuove funzioni, piuttosto che cambiare motore: "Se vedi qualcosa che è possibile solo in Unreal Engine, crealo per Creation Engine."

