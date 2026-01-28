1

L'ambientazione di The Elder Scrolls 6 è stata scelta dai tempi di Fallout 4: il team fu subito d'accordo

Secondo un ex-Bethesda, l'ambientazione di The Elder Scrolls 6 era stata scelta già prima del 2015: le cose potrebbero però essere cambiate da quanto ha lasciato la compagnia.

Non sappiamo praticamente nulla di ufficiale su The Elder Scrolls 6, il gioco di ruolo di Bethesda, ma ci sono state molte speculazioni sull'ambientazione. I giocatori sono profondamente convinti che il GDR sarà ambientato ad Hammerfell, una provincia a ovest di Skyrim e patria dei Redguard.

Per ora si tratta chiaramente solo di speculazioni che non avranno una conferma a breve termine. Kurt Kuhlmann, esperto di lore di The Elder Scrolls che ha lasciato Bethesda nel 2023, potrebbe darci una risposta, ma chiaramente non vuole (o non può). Ha però comunque raccontato una cosa interessante riguardo a questo argomento.

Cosa è stato detto sull'ambientazione di The Elder Scrolls 6

Parlando con GamesRadar+, Kuhlmann ha spiegato che sin dai tempi di Fallout 4 il team ha discusso dell'ambientazione di The Elder Scrolls 6. Inoltre, ha affermato che le persone del team che ne hanno parlato erano tutte d'accordo su quale sarebbe stata l'ambientazione.

Kuhlmann precisa che non può sapere se le cose sono cambiate da quando lui ha lasciato la compagnia, ma ricorda che all'epoca è stato molto semplice decidere. "Avevamo un'idea, ma eravamo tutti d'accordo, del tipo 'Okay, dove dovrebbe essere ambientato il prossimo gioco?' e le persone che ne hanno parlato erano tutte d'accordo. Non è stata una discussione. Era, come dire, ovvio che sarebbe stata quella. Era più che altro una questione di sensazione, in termini di ambientazione: non c'era ancora alcun tipo di storia".

Ricordiamo che Fallout 4 è stato pubblicato nel 2015, mentre The Elder Scrolls 6 è stato annunciato con un teaser trailer - che potete vedere poco sopra - nel 2018. Da allora non è stato mostrato altro. Kuhlmann afferma anche di non avere alcuna idea di quale sarà la storia di TES VI, ma ha raccontato la trama di The Elder Scrolls 6 che avrebbe voluto scrivere

