The Elder Scrolls 6 dovrebbe guardare a Baldur's Gate 3 per una cosa in particolare, dice un ex-Bethesda

Bruce Nesmith è un veterano di The Elder Scrolls, avendo lavorato in Bethesda come designer su Daggerfall, Morrowind, Oblivion e soprattutto Skyrim, dunque le sue opinioni hanno un certo peso sulla serie, nonostante sia ormai uscito dalla compagnia: secondo Nesmith, The Elder Scrolls 6 dovrebbe guardare a Baldur's Gate 3 per elaborare alcuni aspetti del gioco.
In una lunga intervista pubblicata da PressBoxPR, Nesmith dice qualcosa di The Elder Scrolls VI, in particolare di quello che lo sviluppatore vorrebbe vedere nel nuovo capitolo e in che modo Bethesda dovrebbe muoversi per questo attesissimo RPG, e uno dei suggerimenti riguarda le fonti di ispirazione.
In particolare, sarebbe opportuno, secondo Nesmith, che Bethesda desse una scossa alla formula classica dei suoi giochi con The Elder Scrolls 6, anche per sovvertire un po' le aspettative dei giocatori, anche i più appassionati.
Scelte e conseguenze
La capacità di presentare scelte con conseguenze rilevanti, per esempio, è un aspetto in cui i giochi Bethesda dovrebbero dimostrare nuova spinta, cercando di elaborare soluzioni più moderne e di maggiore impatto.
Si tratterebbe anche di "Guardare a Baldur's Gate 3 e trarre lezioni su quel successo, considerando che una parte importante che ha contribuito alla sua popolarità è il fatto che tutte le scelte risultino significative e con effetti evidenti nel gioco".
Questo è un elemento su cui Bethesda potrebbe essere rimasta indietro, ha riferito Nesmith, o su cui si potrebbe essere adagiata troppo su standard che cominciano ad essere vecchi a questo punto.
Il fatto di presentare scelte che abbiano un'importanza effettiva e i cui risultati siano in grado davvero di modificare il mondo di gioco e la storia è un elemento che i giocatori hanno dimostrato di apprezzare davvero molto, ed è un aspetto su cui mi concentrerei in particolare, se fossi nella posizione di prendere decisioni all'interno di Bethesda.
Nel frattempo è emerso che l'ambientazione di The Elder Scrolls 6 è stata scelta dai tempi di Fallout 4 e che gli sviluppatori di Bethesda amano alternare tra i The Elder Scrolls e i Fallout, ma ancora non c'è nessuna informazione precisa sul nuovo capitolo.