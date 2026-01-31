The Elder Scrolls 6 dovrebbe guardare a Baldur's Gate 3 per una cosa in particolare, dice un ex-Bethesda

In una lunga intervista pubblicata da PressBoxPR, Nesmith dice qualcosa di The Elder Scrolls VI, in particolare di quello che lo sviluppatore vorrebbe vedere nel nuovo capitolo e in che modo Bethesda dovrebbe muoversi per questo attesissimo RPG, e uno dei suggerimenti riguarda le fonti di ispirazione.

Bruce Nesmith è un veterano di The Elder Scrolls, avendo lavorato in Bethesda come designer su Daggerfall, Morrowind, Oblivion e soprattutto Skyrim, dunque le sue opinioni hanno un certo peso sulla serie, nonostante sia ormai uscito dalla compagnia: secondo Nesmith, The Elder Scrolls 6 dovrebbe guardare a Baldur's Gate 3 per elaborare alcuni aspetti del gioco .

Scelte e conseguenze

La capacità di presentare scelte con conseguenze rilevanti, per esempio, è un aspetto in cui i giochi Bethesda dovrebbero dimostrare nuova spinta, cercando di elaborare soluzioni più moderne e di maggiore impatto.

Si tratterebbe anche di "Guardare a Baldur's Gate 3 e trarre lezioni su quel successo, considerando che una parte importante che ha contribuito alla sua popolarità è il fatto che tutte le scelte risultino significative e con effetti evidenti nel gioco".

Questo è un elemento su cui Bethesda potrebbe essere rimasta indietro, ha riferito Nesmith, o su cui si potrebbe essere adagiata troppo su standard che cominciano ad essere vecchi a questo punto.

Il fatto di presentare scelte che abbiano un'importanza effettiva e i cui risultati siano in grado davvero di modificare il mondo di gioco e la storia è un elemento che i giocatori hanno dimostrato di apprezzare davvero molto, ed è un aspetto su cui mi concentrerei in particolare, se fossi nella posizione di prendere decisioni all'interno di Bethesda.

Nel frattempo è emerso che l'ambientazione di The Elder Scrolls 6 è stata scelta dai tempi di Fallout 4 e che gli sviluppatori di Bethesda amano alternare tra i The Elder Scrolls e i Fallout, ma ancora non c'è nessuna informazione precisa sul nuovo capitolo.