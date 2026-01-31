Xbox Game Pass a febbraio ha altri tre giochi confermati, con un atteso seguito

Dovrebbero essere vicini all'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo all'inizio di febbraio su Xbox Game Pass, ma intanto possiamo già fare un primo punto sulla questione in base ai giochi già confermati per il mese in questione, che prevede tre titoli finora, ma molti altri se ne aggiungeranno in seguito.
Nonostante una relativa scarsità di novità assolute al lancio, il mese di gennaio si è chiuso con quasi 20 giochi aggiunti al catalogo dei vari tier di abbonamento, a dimostrazione di una grande vivacità che contraddistingue ancora l'attività del servizio.
Il fatto che i titoli già noti di febbraio siano solo tre al momento non deve trarre in inganno, considerando che si tratta solo dei titoli che risultano già annunciati, ma la maggior pare viene svelata attraverso le comunicazioni ufficiali che avvengono due volte al mese da parte di Microsoft, in corrispondenza delle due ondate di aggiunte.
Una lista ancora molto parziale
A dire il vero due giochi di febbraio sono già noti da prima, considerando che sono stati annunciati con la seconda ondata di gennaio, e sono Indika e Final Fantasy 2, dunque nel complesso sarebbero cinque i giochi già conosciuti per quanto riguarda le aggiunte di febbraio.
A questi si aggiungono i tre titoli che hanno già una data fissata, tra i quali troviamo anche un seguito conosciuto e atteso, ovvero High on Life 2, che si affianca a Menace e Death Howl.
Vediamo dunque la lista dei giochi confermati fin qui per febbraio 2026:
- Indika - 2 febbraio (PC, Cloud, Xbox)
- Final Fantasy 2 - 3 febbraio (PC, Cloud, Xbox)
- Menace - 5 febbraio (PC)
- High on Life 2 - 13 febbraio (PC, Cloud, Xbox)
- Death Howl - 19 febbraio (Xbox)
Restiamo comunque in attesa dell'annuncio ufficiale che fornirà la panoramica completa dei nuovi giochi in arrivo nella prima parte del mese e che potrebbe arrivare martedì 2 o mercoledì 3 febbraio.