Xbox Game Pass a febbraio ha altri tre giochi confermati, con un atteso seguito

Una lista ancora molto parziale

A dire il vero due giochi di febbraio sono già noti da prima, considerando che sono stati annunciati con la seconda ondata di gennaio, e sono Indika e Final Fantasy 2, dunque nel complesso sarebbero cinque i giochi già conosciuti per quanto riguarda le aggiunte di febbraio.

A questi si aggiungono i tre titoli che hanno già una data fissata, tra i quali troviamo anche un seguito conosciuto e atteso, ovvero High on Life 2, che si affianca a Menace e Death Howl.

Vediamo dunque la lista dei giochi confermati fin qui per febbraio 2026:

Indika - 2 febbraio (PC, Cloud, Xbox)

Final Fantasy 2 - 3 febbraio (PC, Cloud, Xbox)

Menace - 5 febbraio (PC)

High on Life 2 - 13 febbraio (PC, Cloud, Xbox)

Death Howl - 19 febbraio (Xbox)

Restiamo comunque in attesa dell'annuncio ufficiale che fornirà la panoramica completa dei nuovi giochi in arrivo nella prima parte del mese e che potrebbe arrivare martedì 2 o mercoledì 3 febbraio.