Xbox Game Pass ha ricevuto in queste ore un acclamato indie a sorpresa

A dire il vero non è un gioco molto noto e si tratta di una produzione decisamente piccola, come è possibile capire anche da una veloce occhiata, ma coloro che si sono avventurati all'interno del particolare sparatutto di SoulGame Studio sono rimasti decisamente affascinati da questo titolo.

Xbox Game Pass ha ricevuto a sorpresa un altro gioco nel proprio catalogo, sebbene questo non fosse stato menzionato nell'annuncio sui nuovi arrivi del mese: si tratta di un indie piuttosto acclamato dal pubblico, ovvero Minishoot Adventures .

Molto apprezzato dai giocatori su Steam

Minishoot Adventures è stato presentato proprio questa settimana fra i giochi in arrivo anche su Nintendo Switch all'interno dell'Indie World, ma contemporaneamente è arrivato anche su Xbox ed è stato lanciato direttamente all'interno di Game Pass su PC e Xbox.

Sebbene sia passato piuttosto inosservato presso la stampa, Minishoot Adventures ha una valutazione "estremamente positiva" su Steam, con il 97% di recensioni positive da parte degli utenti, a dimostrazione della qualità di questo titolo.

L'aspetto è estremamente semplice e minimalista, ma nasconde una meccanica davvero ben costruita e bilanciata, quasi da avventura vera e propria, che porta ad approfondire sempre di più la conoscenza dello strano mondo fantascientifico in cui muovere la nostra navetta.

Stranamente, Minishoot Adventures non compariva tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass all'inizio di marzo, ma rappresenta comunque un'introduzione davvero molto interessante.