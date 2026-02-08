Le nuove immagini di Skyblivion sono davvero belle, mentre sempre più parti del progetto sono complete

TES Renewal Project ha pubblicato delle nuove immagini di Skyblivion , remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion realizzato con il motore di The Elder Scrolls V: Skyrim , rompendo così il silenzio dopo l'annuncio del rinvio . Come prevedibile, le immagini sono molto belle. Mostrano Wendelbek, una delle rovine Ayleid visitabili nel gioco.

Arriva nel 2026

Skyblivion è in sviluppo da quasi 14 anni. Sarebbe dovuto uscire nel 2025, ma è stato posticipato al 2026, in data ancora da destinarsi, per risolvere alcuni problemi dell'ultimo momento.

"Siamo stati un po' silenziosi dal nostro ultimo aggiornamento, ma questo non significa che abbiamo smesso di lavorare," si può leggere nel messaggio che ha accompagnato le immagini. "Sempre più parti del progetto stanno entrando nella fase finale, inclusa Wendelbek, una massiccia rovina Ayleid da esplorare."

L'aggiornamento in sé è abbastanza vago, ma è comunque un segno di vitalità. Inoltre, le immagini confermano lo stato ormai avanzatissimo dei lavori, vista la qualità complessiva davvero elevata. Insomma, che Skyblivion sia il gioco che ci farà dimenticare per un po' la mancanza d'informazioni su The Elder Scrolls VI? Difficile dirlo. Intanto non vediamo l'ora che esca, anche perché sarà completamente gratuito.