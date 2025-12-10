The Elder Scrolls V: Skyrim su Switch 2 è persino meglio delle versione PS5 in alcuni casi: il video confronto

The Elder Scrolls V: Skyrim è ora disponibile in versione nativa per Nintendo Switch 2, anche come aggiornamento gratuito per tutti i possessori della versione Anniversary Edition di Nintendo Switch 1.
Esattamente, però, questo nuovo port quanto modifica il videogioco del 2011? La risposta arriva da ElAnalistaDeBits, che ha pubblicato dei nuovi video di comparazione tra le versioni Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4 Pro e PS5.
Il video confronto di The Elder Scrolls V: Skyrim
I video qui sotto si occupano di mettere fianco a fianco le varie versioni di The Elder Scrolls V: Skyrim, mostrando elementi come il livello di dettaglio, la distanza di caricamento e il relativo pop-in, la risoluzione, l'occlusione ambientale, le ombre, il frame rate, la resa della vegetazione, delle texture e dei riflessi.
Ciò che ElAnalistaDeBits fa notare maggiormente è il fatto che questo aggiornamento propone un netto miglioramento - dalla versione Switch 1 alla versione Switch 2 - per quanto riguarda tutte le impostazioni grafiche, ma soprattutto per quanto riguarda il livello di dettaglio, le texture, le ombre e l'illuminazione.
Addirittura, pare che in alcuni casi la versione Nintendo Switch 2 renda meglio della versione PS5. Al tempo stesso però questo significa che il gioco è bloccato a 30 FPS sulla console della grande N. Inoltre, pare esserci un grosso input-lag su Nintendo Switch 2. La speranza di ElAnalistaDeBits è che Bethesda aggiunga una modalità a 60 FPS in futuro.
Vi lasciamo infine al trailer di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition su Nintendo Switch 2.