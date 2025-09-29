Dopo 15 anni, nonna Skyrim si ritira perché non si diverte più e se la prende anche con il pubblico di YouTube

Shirley Curry, conosciuta dalla maggior parte delle persone come "la nonna di Skyrim" o "nonna Skyrim", dice di averne finalmente abbastanza del celebre RPG di Bethesda dopo 15 anni passati a giocarlo e a fare video a tema. Quindi ha deciso di ritirarsi definitivamente da YouTube e di smettere di giocare al titolo di Bethesda. Inoltre ha avuto modo di prendersela anche con il pubblico di YouTube.

Stanca dei lurker

Curry ha quasi raggiunto i 90 anni, ma dimostra di avere una lucidità maggiore di molti adolescenti. Nel suo ultimo video ha notato che, a parte "qualche spettatore più anziano e abituale", la maggior parte dei suoi seguaci "sembra essere composta da ragazzini, bambini, e non ricevo alcun tipo di feedback da loro sui video".

Commenti come "Ciao nonna" o "Ti voglio bene, nonna" possono ricevere un like occasionale da parte sua e una valanga di upvote da altri, ma lei sottolinea che quel genere di risposte "non è il motivo per cui dedicavo il mio tempo a realizzare e caricare video".

Curry dice che continuerà comunque a pubblicare qualche vlog "ogni tanto, quando avrò qualcosa di cui parlare con voi, i più grandi". Ancora una volta, chiarisce che con "più grandi" intende "ragazzi adolescenti o adulti, quelli che hanno sempre commentato i miei video, che hanno davvero parlato con me. Non voglio che tutti questi bambini vengano lì a dire "ciao". È pensato per conversare."

Insomma, è stanca di avere un pubblico così ampio, oltre 1,3 milioni di iscritti a YouTube in 10 anni, ma che produce così poche interazioni significative. Infine, si è anche stancata di Skyrim, che ha deciso di abbandonare. "Si è arrivati a questo perché presto avrò 90 anni", conclude. "Ogni volta che mi viene in mente un nuovo modo per creare una storia in Skyrim, che è quello che ho fatto quasi sempre, inventare le mie storie, realizzo uno, due o tre video con un nuovo personaggio e poi mi annoio di nuovo. Per questo smetterò di caricare qualsiasi cosa legata a Skyrim. Sono stanca. Non mi diverto più. Probabilmente a causa di tutti quei ragazzini là sopra. Credo sia tutto quello che ho da dire. Spero che i miei spettatori più grandi rimangano con me e continuino a parlarmi come avete sempre fatto."

Nonna Skyrim continuerà a essere attiva sul suo blog a tema religioso. A inizio anno aveva deviato verso The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ma le è passata presto. Chissà se riuscirà mai a giocare a The Elder Scrolls VI. Noi speriamo davvero di sì.