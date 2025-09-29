0

GOG festeggia il suo compleanno aggiungendo dei nuovi giochi al suo programma di preservazione

GOG ha annunciato l'aggiunta di alcuni nuovi giochi al suo programma di preservazione, come parte dei festeggiamenti per il suo 17° compleanno.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/09/2025
Gothic 2

In occasione del suo 17° compleanno, il negozio digitale GOG, di proprietà di CD Projekt, ha aggiunto dei nuovi giochi al suo programma di preservazione. che garantisce che i giochi classici restino giocabili sui sistemi moderni, anche dopo che i loro sviluppatori hanno smesso di supportarli. "Mantenendo vivi questi titoli iconici, GOG ti aiuta a proteggere e rivivere i ricordi che ti hanno formato, senza DRM e con supporto tecnico dedicato."

I nuovi giochi aggiunti

L'elenco di nuovi giochi aggiunti al programma è decisamente vario e comprende vari generi, tra giochi di ruolo, avventure punta e clicca classiche, picchiaduro e action vari. Vediamo tutti i titoli inclusi.

Un'immagine di XIII Century: Gold Edition, aggiunto al programma di preservazione di GOG
Un'immagine di XIII Century: Gold Edition, aggiunto al programma di preservazione di GOG
Come potete vedere, molti dei giochi aggiunti è attualmente in fortissimo sconto, per i saldi del compleanno di GOG, e potete portarli a casa a meno del prezzo di un caffé. Ad esempio XIII Century: Gold Edition costa soltanto 0,79 euro, Stranglehold 1,95 euro, Gothic e Gothic 2 4,99 euro ciascuno, Necronomicon: The Dawning of Darkness 0,99 euro e Mortal Kombat Trilogy 6,49 euro.

Se vi interessa saperne di più sul programma di preservazione dei videogiochi di GOG, andate sulla pagina ufficiale, dove troverete tutti i dettagli e altri giochi.

#Retrogaming
