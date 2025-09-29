GOG festeggia il suo compleanno aggiungendo dei nuovi giochi al suo programma di preservazione

In occasione del suo 17° compleanno, il negozio digitale GOG , di proprietà di CD Projekt, ha aggiunto dei nuovi giochi al suo programma di preservazion e. che garantisce che i giochi classici restino giocabili sui sistemi moderni, anche dopo che i loro sviluppatori hanno smesso di supportarli. "Mantenendo vivi questi titoli iconici, GOG ti aiuta a proteggere e rivivere i ricordi che ti hanno formato, senza DRM e con supporto tecnico dedicato."

I nuovi giochi aggiunti

L'elenco di nuovi giochi aggiunti al programma è decisamente vario e comprende vari generi, tra giochi di ruolo, avventure punta e clicca classiche, picchiaduro e action vari. Vediamo tutti i titoli inclusi.

Un'immagine di XIII Century: Gold Edition, aggiunto al programma di preservazione di GOG

Come potete vedere, molti dei giochi aggiunti è attualmente in fortissimo sconto, per i saldi del compleanno di GOG, e potete portarli a casa a meno del prezzo di un caffé. Ad esempio XIII Century: Gold Edition costa soltanto 0,79 euro, Stranglehold 1,95 euro, Gothic e Gothic 2 4,99 euro ciascuno, Necronomicon: The Dawning of Darkness 0,99 euro e Mortal Kombat Trilogy 6,49 euro.

Se vi interessa saperne di più sul programma di preservazione dei videogiochi di GOG, andate sulla pagina ufficiale, dove troverete tutti i dettagli e altri giochi.