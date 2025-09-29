Se la remaster di Dynasty Warriors 3 avrà successo, saranno rimasterizzati altri capitoli della serie

Dopo l'annuncio di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered , il 26 settembre si è tenuto un evento speciale per il 25º anniversario della serie, durante il quale i fan hanno potuto rivolgere domande direttamente agli sviluppatori. Come riportato dalla testata giapponese Denfaminicogamer, tra i temi affrontati qualcuno ha chiesto numi sulla possibilità che in futuro vengano rimasterizzati dei nuovi capitoli della serie .

Solo in caso di successo

Secondo Tomohiko Sho, responsabile del team Omega Force di Koei Tecmo, al momento non ci sono piani concreti per rimasterizzare altri episodi della saga. La scelta di riproporre proprio Dynasty Warriors 3 è nata dal fatto che era il titolo più richiesto dai fan. Comunque sia è stato un lavoro davvero duro.

Akihiro Suzuki, producer della serie, ha approfondito la questione sottolineando che "rifare un gioco dell'era PS2 è incredibilmente costoso". Oltre al miglioramento grafico e tecnico, il gioco girerà su Unreal Engine 5, sono state infatti riviste anche le meccaniche di gameplay per renderlo più moderno e accessibile. Tutte modifiche che hanno richiesto investimenti ingenti.

Sho ha quindi chiarito che eventuali altri Dynasty Warriors rimasterizzati dipendono dal successo di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered: "Se questo gioco non avrà successo, non ci sarà un prossimo. Quindi contiamo sul vostro supporto".

Per il resto, vi ricordiamo che Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered uscirà il 19 marzo 2026 su PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X e S e PC.