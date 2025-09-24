1

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered è stato annunciato allo State of Play

In occasione dello State of Play di questa sera, è stato annunciato Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, per la gioia di chi lo aveva apprezzato su PS2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/09/2025
Uno dei personaggi di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered è stato uno degli annunci a sorpresa dello State of Play di questa sera. Si tratta di una nuova versione del gioco, potenziata con Unreal Engine 5, la cui uscita è prevista per il 19 marzo 2026.

Il trailer mostrato durante la serata, mette a confronto la nuova versione con quella originale, uscita su PlayStation 2, per far capire a che livello si è spinto il lavoro di rimasterizzazione.

Dynasty Warriors 3 è un gioco d'azione ambientato nell'epoca dei Tre Regni, dove i giocatori possono impersonare uno tra oltre 40 ufficiali per affrontare delle battaglie campali contro migliaia di avversari.

Stando a quanto spiegato da Sony, questa versione rimasterizzata conserva l'esperienza dell'originale, che risale al 2001, ma grazie all'uso dell'Unreal Engine 5, la grafica è stata notevolmente migliorata, raggiungendo una qualità da gioco contemporaneo.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered includerà anche l'espansione Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends, che aggiunge più scenari, ufficiali e armi. Le meccaniche di gioco e l'interfaccia utente sono state perfezionate per rimanere fedeli all'originale, offrendo al contempo un'esperienza aggiornata.

